Franciska néni ki akarta fütyülni Magyar Pétert Visegrádon, de végül mosolyogva távozott

országjárás;Visegrád;megbeszélés;mosoly;idős asszony;sípolás;Magyar Péter;

2025-08-09 20:39:00 CEST

Egy csodálatos barátság kezdete.

Franciska néni jött, fütyült és aztán megbeszéltük fülbe súgva, mikrofon nélkül a dolgokat. Több bennünk a közös, mint ami elválaszt – posztolta Magyar Péter egy különös esetről, ami szombat délután történt Visegrádon. A Tisza Párt elnöke a 80 nap Magyarország körül című országjárásának 20. napján, ahogy máshol is szokta, fórumot tartott, és egyszer csak megjelent egy idős asszony két sétabottal a kezében, síppal a szájában, fütyülve.

Aki fütyül esetleg, ha nem gyerek, nyugodtan jöjjön előre, ha pedig gyerek, nyugodtan fütyüljön. Nem tudjuk, hogy digitális harcosról van-es szó vagy estleg egy gyerekről – jegyezte meg a távolból Magyar Péter a közjátékot kommentálva. Aztán észrevette, hogy egy hölgyről van szó, s invitálta, jöjjön csak közelebb, kérdezzen, sípolhat is, ez nem fideszes rendezvény.

– Nem kell settenkednie a tömeg mögött, nem kell a bottal hadonászni, mi őt is képviselni fogjuk – mondta az ellenzéki politikus, aki viszont az asszony intésére inkább odament hozzá, mert jelezte, hogy valamit a fülébe súgna. Így is történt, láthatóan az emberek karéjában, de mégis bensőségesen megvitattak valamit, hogy mit, az nem derült ki, de végén a hölgy más nem sípolt tovább, hanem mosolygott, és úgy ment az útjára. – Megbeszéltük a dolgokat Franciska nénivel – közölte a jelenlévőkkel Magyar Péter.