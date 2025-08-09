EESZT: Magyar Péter szerint a leállásért Takács Péter, Rogán Antal és Kubatov Gábor is felelős lehet

Kubatov Gábor;online;leállás;közigazgatás;Rogán Antal;EESZT;Magyar Péter;Takács Péter;

2025-08-09 15:48:00 CEST

A Tisza Párt elnöke azt állítja, digitális harcosokról és polgári körökről szóló hadova helyett az Orbán-kormánynak inkább működő államot kellett volna létrehoznia. Mostanában, szombat délután az EESZT már annyira sem működik, mint délelőtt.

„Egy napja nem működik a receptek kiváltásához is szükséges EESZT rendszer. És tegnap szinte a teljes online közigazgatás leállt, rengeteg embernek és cégnek okozva nem kis kellemetlenséget. Sok beteg nem tudja kiváltani a patikákban a korábban felírt gyógyszereket. A kórházak nem férnek hozzá a betegek más egészségügyi intézményekben készült leleteihez” – posztolta szombaton is felháborodva Magyar Péter.

Az ellenzéki politikus szerint a péntek óta tartó káosz közben az Orbán-kormány lapít, semmilyen tájékoztatást nem ad, ahogy a mentésirányítás korábbi összeomlásakor tette. – Nem digitális harcosokról és polgári körökről kellene hadoválni, hanem működő államot kellett volna létrehozni. Takács Péter bukott egészségügyi államtitkárnak egy napba került, hogy észre vegye, hogy betegek százezrei nem jutnak hozzá a szükséges gyógyszereikhez. Tenni azonban semmit nem tett. Ezeket az online rendszereket adófizetői tízmilliárdokból „fejlesztették” a Rogán Antalhoz és Kubatov Gáborhoz köthető cégek. Megoldás, felelős nincs. Elég volt! – tette hozzá Magyar Péter.

Mi is beszámoltunk róla, hogy a pénteki leállás után szombat reggelre sem oldódott meg a probléma, hibát jelzett az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), a központi időpontfoglaló és a Magyarország portál is. De a Népszava munkatársa is hiába próbált belépni az EESZT rendszerbe szombat délután nem sokkal fél négy előtt, a belépést követően megjelent a felirat: „Váratlan hiba történt. Kérjük, próbálkozzon később!”, illetve a rendszer bármilyen művelet nélkül is azt közölte a látogatóval, hogy „az adatok frissítése sikertelen volt”, és a napközbeni információkhoz képest már az e-egeszsegugy.gov. hu oldalt sem ajánlotta fel alternatívaként. Utóbbi később újra megjelent a hibaüzenetben.