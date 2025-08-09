Orosz harci repülőgépeket fogtak magyar Gripenek a Balti-tenger felett, de azt, hogy oroszok, a honvédelmi miniszter elhallgatta inkább

Baltikum;elfogás;légtér;azonosítás;magyar Gripen;elhallgatás;orosz gépek;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;külszolgálat;

2025-08-09 22:03:00 CEST

Szalay-Bobrovniczky Kristóf titkolózása mindennél beszédesebb.

A honvédelmi miniszter kifelejtette a beszámolójából, hogy oroszok voltak azok a harci repülőgépek, amelyeket a magyar Gripenek fogtak be a Baltikumban – írja a 444. A portál vette észre, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter még szombat délelőtti Facebook-posztjában azt írta: „Éles bevetésen a magyar Gripenek a NATO Balti Légtérrendészeti missziójában. Az azonosítatlan repülőgépeket a Balti-tenger felett, 11 000 méteren, nemzetközi eljárásrend szerint fogták el és azonosították, majd visszatértek litvániai bázisukra.”

A miniszter ugyan megemlítette, hogy azonosították a gépeket, de további konkrétumokról nem számolt be. A poszthoz kommentelt, de továbbra sem árulta el, mi lett az azonosítás vége. Ehhez képest a minisztériumhoz kötődő honvédelem.hu-n már péntek este úgy jelent meg a hír, hogy orosz repülők miatt történt a riasztás, mert ezt állapították meg az azonosítás után.

A portál cikkéből kiderült, hogy a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegysége egy hete vette át a baltikumi légtérrendészeti szolgálatot, és pénteken jött az első éles riasztás, miután azonosítatlan gépeket észleltek. A magyar Gripenek helyi idő szerint fél 12 körül, 11 ezer méteres magasságon a Balti tenger felett sikeresen elfogtak és azonosítottak olyan repülőgépeket, melyek nem teremtettek rádió kapcsolatot a légiforgalom irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót.

Ezért rendelte el a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja az úgynevezett alpha riasztást. Az elfogást és az azonosítást követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre. Mindez a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően történt. A Magyar Honvédség négy hónapig látja el a balti országok légtérrendészeti feladatait Spanyolországgal és Olaszországgal közösen, NATO-parancsnokság alatt. Ez a magyarok negyedik ilyen küldetése – fűzte hozzá a 444.