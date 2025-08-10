Orbán Viktor meghirdette a Digitális Polgári Körök nagygyűlését

nagygyűlés;Orbán Viktor;Digitális Polgári Körök;

2025-08-10 12:21:00 CEST

2025. szeptember 20-án fogják tartani a Papp László Budapest Sportarénában.

Digitális honfoglalás – A gyűlés címmel meghirdette a Digitális Polgári Körök első nagygyűlését Orbán Viktor. A fideszes találkozót 2025. szeptember 20-án a Papp László Arénában. „Néhány nap leforgása alatt több mint 50 ezren lettünk a Digitális Polgári Körben, ezért szeptember 20-án gyűlést tartunk, hogy közösen megvitassuk: hogyan tovább? A gyűlölet nem pálya, mert ahogy Dopeman mondaná: a végén mindannyian magyarok vagyunk” – írta a Facebook-eseményt kísérő szövegben a miniszterelnök.

Orbán Viktor még a július 26-i tusványosi beszédében hirdette meg a Digitális Polgári Köröket, kvázi beismerő vallomásként, hogy az előző mozgalma, a Harcosok Klubja villámgyorsan kifulladt. A cél nyilvánvalóan az, hogy ellensúlyt hozzanak létre a közösségi médiában a Tisza Párt érezhető fölényével szemben, de mint megírtuk, a Digitális Polgári Körökben sincs túl sok élet, a legmesszebbre visszhangzó húzás a néhány évvel ezelőttig még ellenzékiként ismert rapper, a dalszövegeiben a többi között pedofíliára célozgató Dopeman néven ismert Pityinger László leigazolása volt a miniszterelnök saját Digitális Polgári Körébe.