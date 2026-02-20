Vízummentes lesz Ukrajna

Döntés született az ukrán vízumkötelezettség eltörléséről tegnap Brüsszelben. Azt, hogy ez pontosan mikor történik meg, nem közölték. Az ukrán kormányfővel Budapesten tárgyaló Orbán Viktor még a brüsszeli bejelentés előtt bírálta az Európai Bizottságot és bejelentette, Magyarország bevezeti a nemzeti vízumok díjmentességét az ukrán állampolgárok számára. Az ukrajnai magyarság problémái nem kerültek terítékre az Orbán-Grojszman találkozón.