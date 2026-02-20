Joga van hozzá. Bármihez.
Legalábbis, ha az Otthon Start program keretében vesznek fel hitelt. Szigorítás viszont, hogy ha a lakásvásárló magasabb, a keresetének 60 százalékát elérő eladósodást szeretne, nettó 800 ezer forintos jövedelmet kell igazolnia.
Szakszerű módon zajlik a jelentkezők szűrése.
A fővárosi kormányhivatal eltöröltetné a teherjárművek behajtási díját Budapesten, felszámolva ezzel egy fontos forgalomszabályozási eszközt.
Nem kell 15 milliós bírságot fizetnie sem a fővárosi cégnek, sem az A-Híd Zrt.-nek. Magát az eljárást is megszüntette a bíróság, amelyet a hatóság adminisztrációs hibára hivatkozva indított.
Ha kell, a párt a kötelező MKIK-tagság eltörlését is kész referendumra vinni.
Ugyanakkor azt szeretnék, hogy a kormány biztosítson ingyenesen intimhigiéniai termékeket a közoktatási intézményekben, orvosi rendelőkben, védőnői szolgálatoknál, családsegítő és hajléktalanokat ellátó intézményekben a rászorulók részére.
A Nemzeti Lovardában összegyűltek az olimpiai sportág egészéért, a fiatal sportolók jövőjéért aggódók.
A kormány eltörli a decemberi iparűzési adó feltöltési kötelezettséget, az önkormányzatok mégsem kapnak automatikusan likviditási hitelt.
A 101 négyzetméternél kisebb ingatlannal rendelkező hódmezővásárhelyi magánszemélyek ingatlanadójának megszüntetéséről döntött hétfői ülésén az alföldi város közgyűlése - írja az MTI.
A 2018-as országgyűlési választás után, kormányra kerülve mind az MSZP, mind az LMP eltörölné a kötelező agrárkamarai tagságot - hangsúlyozta a két ellenzéki párt mezőgazdasági szakpolitikusa pénteken, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Fejér megyei igazgatósága előtt tartott közös sajtótájékoztatóján.
Döntés született az ukrán vízumkötelezettség eltörléséről tegnap Brüsszelben. Azt, hogy ez pontosan mikor történik meg, nem közölték. Az ukrán kormányfővel Budapesten tárgyaló Orbán Viktor még a brüsszeli bejelentés előtt bírálta az Európai Bizottságot és bejelentette, Magyarország bevezeti a nemzeti vízumok díjmentességét az ukrán állampolgárok számára. Az ukrajnai magyarság problémái nem kerültek terítékre az Orbán-Grojszman találkozón.
Kijev reménykedve tekint a ma Brüsszelben esedékes Európai Unió-Ukrajna csúcstalálkozóra. Petro Porosenko elnök abban bízik, hogy az EU bejelenti, mikor szünteti meg a vízumkényszert az országgal szemben.
A legnagyobb frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) erről szóló törvénytervezetét rekordsebességgel, egyhangúlag fogadta el a törvényhozás.
A Vasutasok Szakszervezete (VSZ) szerint a kormány hamarosan tárgyalhat a Munka törvénykönyve módosításának tervezetéről, amelynek egyik pontja megszüntetné a szombati készenléti munkáért járó pótlékot.
Továbbra sem a dohányboltok belsejét eltakaró fóliát kéne eltörölni, hanem a trafiktörvényt. A napfény nélküli cellákban dolgozó dohánybolti alkalmazottak azonnali biztonsága érdekében azonban az MSZP támogatja az Országos Kereskedelmi Szövetség trafikok fóliáinak eltávolítását célzó kezdeményezését - írja közleményében Kunhalmi Ágnes.