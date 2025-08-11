Még több állami pénz, 50 milliárd forint jut a 4iG-nek a hadiipar kiszervezéséhez

hadiipar;pályázatok;állami pénzek;kiszervezés;védelmi kiadások;4iG Nyrt;Jászai Gellért;

2025-08-11 11:43:00 CEST

A trükk most meglévő magántőkealapok és cégek egybeolvasztása, a nemzetbiztonsági kockázatokat is felvető privatizáció.

Egy 50 milliárd forintos állami pályázat segítette a 4iG terjeszkedését a védelmi iparban, ahol a Jászai Gellért NER-vállalkozó által vezetett, korábban a telekommunikációs és IT területről ismert vállalatcsoport az idén verseny nélkül vethette meg a lábát. Így zajlik a hadiipar magánosítása állami pénzből, részben köztulajdonban álló cégek bekebelezése árán – írja a 24.hu portálon megjelent cikkében Zeisler Judit, a Transparency International (TI) Magyarország szakpolitika vezetője. E szerint a Nemzeti Tőkeholding (NTH) idén áprilisi pályázatára kizárólag védelmi, hadi vagy űr-, illetve légipari területen tapasztalt alapkezelők jelentkezését várta. A főnyereményt a 4iG Nyrt mint anyavállalat által jegyzett 4iG Befektetési Kft. és a 4iG-vezér, Jászai Gellért által tulajdonolt iG TECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. vitte el. Más pályázóról nem tesznek említést.

A cikk szerint a történet összefügg a 4iG Nyrt. augusztus 5-én bejelentett 96 milliárd forintos tőkeemelésével, amellyel Jászai Gellért magántőkealapjai 49 százalékos tulajdonrészt szerezhetnek az űr- és védelmi ipari holdingvállalatban. Célként a légi- és/vagy űripari beruházások, valamint a magyar védelmi iparhoz kötődő iparágakban megvalósításra kerülő projektek finanszírozását jelölték meg. A tőkebevonásra két magántőkealap segítségével kerül sor. Az egyik éppen az iG TECH III, amelybe beolvadt az NTH 50 milliárd forintja.

A nyertes páros egyik tagját, a társbefektetőnek kikiáltott 4iG Befektetési Kft.-t néhány nappal a pályázat kiírása előtt, 2025. március 24-én jegyezte be a cégbíróság. Az iG TECH Capital számára pedig az MNB már április 24-én regisztrálta azt az iG TECH III nevű magántőkealapot, amelybe június végén beolvadt az 50 milliárd forintos vagyontömeget képviselő Védelmi Ipari Magántőkealap. Az utóbbi fordulat az MNB határozatából derült ki.

A pályázat teljes, tekintélyes kerete a Védelmi Ipari Magántőkealap (VIMA) állami forrásaiból származik. Az alapot a korábban a Magyar Fejlesztési Bankhoz, jelenleg pedig az NTH-hoz tartozó Focus Ventures Zrt. nevű állami alapkezelő menedzseli. A Nagy Márton-féle nemzetgazdasági tárca alá tartozó tőkeholding tavaly a VIMA 100 százalékos befektetője lett, ezzel a magántőkealap 50 milliárd forint értékű befektetési jegyeinek tulajdonosává vált. Ez a vagyontömeg szolgált az említett pályázat fedezeteként.