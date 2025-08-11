Emberi hibát emleget a MÁV-vezér a Rákosrendezőnél kisiklott vonat esetében

MÁV;Rákosrendező;kisiklott vonat;Hegyi Zsolt;

2025-08-11 16:39:00 CEST

Hegyi Zsolt szerint a „legvalószínűbb magyarázat”, hogy a múlt heti vonatbalesetnek a nyáron elvégzett felújítási munkálatokhoz „semmi köze nem volt”.

„Emberi hiba, amelynek a nyáron elvégzett, átfogó felújításhoz semmi köze nem volt – ez a legvalószínűbb magyarázata a múlt heti rákosrendezői balesetnek az általam elrendelt vizsgálat előzetes megállapításai alapján” – közölte hétfő délután a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt szerint a helyreállítási munkálatokhoz azért volt szükség újabb, rendkívüli vágányzárra, mert egy váltó olyan súlyosan megrongálódott, hogy a javításához külön alkatrészt kell legyártaniuk. „Ugyanakkor a MÁV-csoporton kívül álló hiba ellenére sem tartom elfogadhatónak, hogy egy hosszabb vágányzár után most újabb kellemetlenségek érjék az erre közlekedő utasainkat” – írta.

Hozzátette, a siklás során keletkezett további károk – így a csatlakozó vágányszakaszok és a felsővezeték – helyreállítását az elmúlt napokban elvégezték, így a tervezettnél korábban végeznek a munkálatokkal, így a pályaszakaszt ma éjféltől visszaadják a forgalom számára.

„A már gyártás alatt lévő új alkatrész cseréjét úgy szervezzük meg, hogy ahhoz elegendő legyen egyetlen éjszakai beavatkozás is, így az utasforgalom mindvégig zökkenőmentes maradhat. A hiányzó váltó kizárólag a Vasúttörténeti Park forgalmát érinti, az utasforgalomban nem okoz fennakadást” – tudatta a MÁV-vezér.