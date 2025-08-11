Emberi hibát emleget a MÁV-vezér a Rákosrendezőnél kisiklott vonat esetében

„Emberi hiba, amelynek a nyáron elvégzett, átfogó felújításhoz semmi köze nem volt – ez a legvalószínűbb magyarázata a múlt heti rákosrendezői balesetnek az általam elrendelt vizsgálat előzetes megállapításai alapján” – közölte hétfő délután a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán.Befejeződött a vágányok felújítása Rákosrendezőn, bulijáratokat indít a MÁV
Hegyi Zsolt szerint a helyreállítási munkálatokhoz azért volt szükség újabb, rendkívüli vágányzárra, mert egy váltó olyan súlyosan megrongálódott, hogy a javításához külön alkatrészt kell legyártaniuk. „Ugyanakkor a MÁV-csoporton kívül álló hiba ellenére sem tartom elfogadhatónak, hogy egy hosszabb vágányzár után most újabb kellemetlenségek érjék az erre közlekedő utasainkat” – írta.
Hozzátette, a siklás során keletkezett további károk – így a csatlakozó vágányszakaszok és a felsővezeték – helyreállítását az elmúlt napokban elvégezték, így a tervezettnél korábban végeznek a munkálatokkal, így a pályaszakaszt ma éjféltől visszaadják a forgalom számára.
„A már gyártás alatt lévő új alkatrész cseréjét úgy szervezzük meg, hogy ahhoz elegendő legyen egyetlen éjszakai beavatkozás is, így az utasforgalom mindvégig zökkenőmentes maradhat. A hiányzó váltó kizárólag a Vasúttörténeti Park forgalmát érinti, az utasforgalomban nem okoz fennakadást” – tudatta a MÁV-vezér.Folytatódnak a helyreállítási munkák Rákosrendezőn, jelentősen változik a vonatközlekedés Miért nem sikerült a síneken maradni?Akár napok is eltelhetnek, mire helyreáll Rákosrendezőn a vasúti forgalom