Elaltattak három tigriskölyköt a lipcsei állatkertben, a PETA büntetőfeljelentést tesz

Szibériai tigrisekből alig néhány száz példány élhet már csak szabadon az orosz Távol-Keleten, Kínában, illetve esetleg Észak-Koreában.

Elaltattak három szibériaitigris-kölyköt a lipcsei állatkertben néhány nappal születésük után, mert anyjuk nem foglalkozott velük - közölte a vadaspark a hétvégén.

Jörg Junhold, az állatkert igazgatója szerint az, hogy a Yushka nevű nőstény minden látható ok nélkül abbahagyta a nevelést. Az emberek számára ugyan érzelmileg szomorú, de az állatvilágban ez a tapasztalatlan anyák viselkedési repertoárjának része. Két nap alatt a szerdán este világra jött kistigrisek kihűltek és egyre gyengébbekké váltak. – Ezen a ponton, amikor a kölykök már nem mutatnak aktív viselkedést, és ezzel az anyaállatban sem váltanak ki ösztönzést a gondoskodásra vagy a tejtermelésre, nekünk kell vállalnunk a nehéz felelősséget, és megkímélni a kölyköket az éhhalál okozta szenvedéstől" - ismertette Andreas Bernhard állatorvos. Az állatkert tájékoztatása szerint a kölykök emberek általi felnevelése nem jöhetett szóba, mert nem tudták volna biztosítani a vadállatok fajuknak megfelelő felnevelési módját.

A PETA állatvédő szervezet bejelentette, hogy az ügyben büntetőfeljelentést tesz annak kivizsgálására, hogy jogszerű volt-e az állatok elpusztítása. Peter Höffken aktivista szerint arra törekednek, hogy megtörjék „a tenyésztés és öldöklés” ördögi körét. – A tenyésztési programok azonnali leállítását követeljük, mivel a szibériai tigriseknek semmi keresnivalójuk Lipcsében - tette hozzá. Jörg Junhold ugyanakkor közölte, hogy az állatkert nem hagy fel a tenyésztési programmal, és megtartja a Yushka nevű nőstényt is.

A szibériai vagy amur tigris a legnagyobbra növő tigrisalfaj, az IUCN Vörös Listája szerint veszélyeztetettnek számít. Mindössze 500-600 példány élhet belőle szabadon az orosz Távol-Keleten, Kínában, illetve esetleg Észak-Koreában. Nemrég volt a tigrisek világnapja is.

Az utóbbi időben több európai állatkert is viták középpontjába került, így például a nürnbergi vadaspark is, ahol helyhiány miatt elpusztítottak 12 egészséges páviánt. A dániai Aalborg állatkertje pedig azzal a felhívással váltott ki indulatokat, hogy feleslegessé vált, kiöregedett állatokat - lovakat, csirkéket, nyulakat, tengerimalacokat - fogad adományként, hogy ragadozóinak a természetes táplálékukhoz jobban hasonlító eledelt biztosíthasson.