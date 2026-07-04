Mi kerül ennyibe két gázcégen?

Nemcsak feleslegesen, de igen drágán is vette meg az állam az E.ON-cégeket, állítja az MSZP. A párt feljelentést tesz hűtlen kezelés miatt, mert a 280 milliárdos vételáron felül most még további 65 milliárdot költenek a magyarrá lett leányvállalatokra. Az energiaszolgáltatók az újabb rezsicsökkentéstől kezdve már nem háríthatják át a lakosságra a hálózati veszteségeiket.