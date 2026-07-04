Az egészségügyi miniszter hűtlen kezelés gyanújával fordult a hatóságokhoz a több évtizedes ügyben. Egy orvostudományi portál szerint akár 14,5 milliárd forintos lehet az okozott kár.
A Népszava által megkérdezett szakértő szerint az is humánusabb lett volna, ha a kistigriseket hagyják a velük nem törődő anyjuk mellett, és megvárják, amíg kimúlnak.
Szibériai tigrisekből alig néhány száz példány élhet már csak szabadon az orosz Távol-Keleten, Kínában, illetve esetleg Észak-Koreában.
A házelnök rendbontás miatt Bedő Dávid, Hadházy Ákos, Lőcsei Lajos és ismeretlen tettesek ellen nyújtotta be a dokumentumot a Legfőbb Ügyészséghez.
A Calea Neamului román szervezet hívei szombaton, július 8-án 150 fakeresztet állítottak fel a nemzetközi katonatemetőben a június 29-én eltávolított betonkeresztek helyébe.
Magyarország több ezer milliárd forint EU-s támogatást bukik a kabinet ténykedése miatt.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint Juhász Péternek, az Együtt alelnökének "hazugsággyárához" az elmúlt napokban több magyar sajtóorgánum is asszisztált, a hazugságok terjesztőivel szemben Rogán Antal miniszter büntetőfeljelentést tesz.
Az utasok veszélyeztetése miatt büntetőfeljelentésre készül az Egységes Közlekedési Szakszervezet a 3-as metró észak-déli járműtelepén tapasztalt szabálytalanságok és törvénytelenségek miatt - írja az origo.hu.
Hét hatóság tartott ellenőrzést a fővárosban, a volt józsefvárosi piaccal szembeni Ganz-telepen. A nagyszabású ellenőrzés súlyos szabálytalanságokat tárt fel, várhatóan több millió forintot tesz ki a bírságok összege, és néhány esetben büntetőfeljelentést is tesznek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerdán.
Büntetőfeljelentést tett bennfentes kereskedelem és abban való bűnsegédlet miatt ismeretlen tettes ellen Pápa Levente, az Együtt-PM politikusa.
Nemcsak feleslegesen, de igen drágán is vette meg az állam az E.ON-cégeket, állítja az MSZP. A párt feljelentést tesz hűtlen kezelés miatt, mert a 280 milliárdos vételáron felül most még további 65 milliárdot költenek a magyarrá lett leányvállalatokra. Az energiaszolgáltatók az újabb rezsicsökkentéstől kezdve már nem háríthatják át a lakosságra a hálózati veszteségeiket.
Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese és Legény Zsolt, az MSZP Demokrácia Központjának vezetője büntetőfeljelentést tett a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon ismeretlen tettes ellen „választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény” gyanúja miatt.