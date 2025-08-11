Donald Trump közbiztonsági veszélyhelyzetről beszél, Washingtonba vezényli a Nemzeti Gárda egységeit

bűnözés;Washington;közbiztonság;Donald Trump;Nemzeti Gárda;

2025-08-11 18:16:00 CEST

Az amerikai elnök rendkívüli sajtótájékoztatóján közölte, hogy szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását. Trump közbiztonsági veszélyhelyzetetről beszél, szerinte a fővárost „erőszakos bűnbandák vették át”. Muriel Bowser, Washinton D.C. polgármestere azonban vitatja Trump állításait, statisztikák szerint az erőszakos bűncselekmények száma 30 éves mélyponton van a városban.

Donald Trump szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba a közbiztonság helyreállításának érdekben – jelentette be az amerikai elnök hétfőn egy rendkívüli sajtótájékoztatón.

Trump a Fehér Házban tartott eseményen elnöki jogkörére hivatkozva jelentette be az irányítás átvételét a főváros rendőrsége (Metropolitan Police Department) fölött, és a Nemzeti Gárda mozgósítását, amit a közbiztonság romlásával indokolt. Az elnök egyben bejelentette, hogy a fővárosra közbiztonsági veszélyhelyzetet hirdet, az intézkedések között említette az óvadéki szabályok szigorítását.

Az elnök Washington D.C. „felszabadítása napjaként” jellemezte lépését. Hivatalos statisztikákra hivatkozva kijelentette, hogy az elmúlt években az autólopások száma megduplázódott, míg az erőszakos autórablásoké háromszorosára növekedett, miközben az emberölések száma két és fél évtizedes csúcsot ért el, a várost pedig „erőszakos bűnbandák vették át”.

„Vissza fogjuk venni a fővárosunkat”

– tette hozzá Trump a BBC tudósítása szerint.

A bűnözés mellett a hajléktalanság elleni fellépést is ígért. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter közölte, hogy a washingtoni Nemzeti Gárda egységei a következő egy hétben megjelennek a főváros utcáin, és együttműködnek majd más rendfenntartó szervezetekkel.

Muriel Bowser, Washinton D.C. demokrata polgármestere azonban vitatja a bűnözés mértékének növekedését. „Az igaz, hogy szörnyen megugrott a bűnözés 2023-ban, de ma nem 2023, hanem 2025 van” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az erőszakos bűncselekmények száma mostanra 30 éves mélypontra süllyedt a városban.

Washington rendőrségének bűnelkövetési statisztikái szerint az emberölések száma 2023-ban több évtizede nem látott mértéket ért el. Abban az évben 274 ember vált gyilkosság áldozatává, 2024-ben azonban ez a szám 187-re mérséklődött. A kimutatások szerint az erőszakos autórablások száma továbbra is magas, de jóval alacsonyabb a 2023-as csúcsnál, miközben az elkövetők több mint fele bíróság elé nem állítható kiskorú. Az átfogó statisztika szerint 2024-ben mintegy 15 százalékkal mérséklődött a bűnözés 2023-hoz képest az Egyesült Államok fővárosában.