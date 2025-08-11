Medúzainvázió miatt leálltak a reaktorok Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművében

atomerőmű;Franciaország;medúza;

2025-08-11 17:48:00 CEST

Az észak-franciaországi Gravelines-ben található atomerőműben, a hűtésére szolgáló vízszivattyú-állomásokban „tömegesen és előre nem látható módon” jelentek meg medúzák a francia áramszolgáltató szerint.

Leállt hétfőn Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművének négy blokkja az észak-franciaországi Gravelines-ben, miután a hűtésére szolgáló vízszivattyú-állomásokban tömegesen és előre nem látható módon jelentek meg medúzák – közölte az EDF francia áramszolgáltató.

Az automatikus leállások a tájékoztatása szerint „nem voltak hatással a létesítmények biztonságára, a személyzet biztonságára vagy a környezetre”. Hozzátették, a leállások a szivattyútelepek szűrődobjaiban, a létesítmények nem nukleáris részében található medúzák tömeges és előre nem látható jelenlétének következményei.

A gravelines-i erőmű így ideiglenesen teljesen leállt, mivel a másik két egység jelenleg karbantartási munkák miatt nem működik. A három blokk automatikusan leállt vasárnap este 11 óra és éjfél között „a biztonsági és védelmi előírásoknak megfelelően”, egy másik egység pedig hétfőn reggel 6 óra 20 perckor szintén automatikusan lekapcsolt. „Az erőmű munkatársai dolgoznak, és jelenleg a szükséges diagnosztikai vizsgálatokat és szükséges beavatkozásokat végzik ahhoz, hogy az egységek teljes biztonságban újraindulhassanak” – írta az EDF.

Az Északi-tenger partján fekvő Gravelines reaktorai számát és termelési kapacitásukat tekintve Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve (6 darab, egyenként 900 megawatt teljesítményű nyomottvizes reaktor). Az erőműben 2040-ig két új generációs (EPR2) reaktort is terveznek üzembe helyezni, amelyek teljesítménye egyenként 1600 megawatt.