A Belügyminisztérium szerint az EESZT nem is állt le, csak elérhetetlenné vált

2025-08-11 21:46:00 CEST

A zsírra szállt por (penész) után ismét sajátos magyarázattal állt elő a kormány azután, hogy a hétvégi meghibásodás miatt több mint egy napig nem lehetett e-recepteket kiváltani a patikákban.

„Az EESZT nem állt le, a központi informatikai rendszer meghibásodásai következtében elérhetetlenné vált” – ezt közölte az RTL Híradó érdeklődésére a Belügyminisztérium. A csatorna azután fordult az illetékes tárcához, hogy péntek délutántól szombat estig, azaz több mint egy teljes napig csak papíralapú recepteket lehetett kiváltani a patikákban.

2017-es üzembeállítása óta először fordul elő olyan technikai hiba, amely ilyen hosszú leállást okozott – írta szombat délután a Facebook-oldalán Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, még órákkal azelőtt, hogy vasárnap hajnalban sikerült „újraindítani” az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Teret (EESZT). A többi mellett az elektronikus gyógyszerrecepteket és beutalókat kezelő szolgáltatás pénteken már a déli óráktól akadozott.

Emiatt az orvosok nem jutottak hozzá a betegellátáshoz nélkülözhetetlen adatokhoz, nem tudtak recepteket feltölteni, a korábban felírtakat pedig nem látták a patikákban, így a betegek nem tudták kiváltani ezeket a gyógyszereket. Az ügyeleteken dühös betegek szidták az orvosokat, akik nem tudtak mindenkinek segíteni. Egyelőre nem világos, hány embernek nem sikerült a leállás alatt hozzájutni a terápiájához, illetve mennyien váltottak ki teljes áron gyógyszert.