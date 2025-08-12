További 90 napra felfüggeszti az egymásra kivetett vámokat az Egyesült Államok és Kína

Kína;felfüggesztés;Egyesült Államok;vámháború;

A döntés értelmében november 10-ig nem lép életbe a magasabb sarc.

November 10-ig meghosszabbította a kereskedelmi fegyverszünetet az Egyesült Államok és Kína – írja a BBC.

A lap szerint a két ország mindössze néhány órával a vámok életbe lépése előtt közös nyilatkozatban jelentette be, hogy további 90 napra felfüggeszti egymás áruira vonatkozóan az intézkedések életbe lépését. Washington korábban 145 százalékos vámokat vetett ki a kínai termékekre, míg Peking 125 százalékos vámtételről döntött az amerikai áruk esetében. A mostani megállapodás értelmében az Egyesült Államok 30 százalékon tartja a kínai importra kivetett vámokat, míg Kína 10 százalékos vámot tart fenn az amerikai termékekre.

A Fehér Ház közölte, hogy a döntés több időt biztosít a „kereskedelmi egyensúlyhiányok orvoslásáról” és a „tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról” szóló tárgyalásokra. A washingtoni kínai nagykövetség szóvivője pedig leszögezte, a két ország közti kölcsönösen előnyös együttműködés a helyes út.

A The Guardian szerint Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője korábban úgy fogalmazott: remélik, hogy az Egyesült Államok együttműködik Kínával a két ország vezetőjének telefonbeszélgetése során elért konszenzus követése érdekében, és pozitív eredményekre törekszik az egyenlőség, a tisztelet és a kölcsönös előnyök alapján.