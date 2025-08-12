Jogerős ítélet ellenére sem árulja el a Külügyminisztérium, hogy kiket hívtak meg Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira, végrehajtást indított a 444

Végrehajtást kért a Külügyminisztérium ellen a 444, miután első fokon, másodfokon és a Kúrián is nyert, Szijjártó Péter tárcája mégsem teljesíti, amire az ítélet kötelezi.
A portál azt az információt próbálta megtudni, hogy kiket hívtak meg a külügyminiszter sajtótájékoztatóira, ennek érdekében
előbb próbálta meghívatni magát, miután Gulyás Gergely ezt a tanácsot adta, de ez nem jött be.
aztán megkérdezte, kik mehetnek Szijjártó sajtóeseményeire egyáltalán, ám nem kapott választ.
közadatigényléssel kikérte a sajtótájékoztatókra meghívottak és az azon résztvevők listáját, nem adták ki.
a közérdekű adatigénylés visszautasítása miatt indított pert is megnyerte jogerősen, és várta a listát, ám az még mindig nem jött.
Pedig Szijjártó Péter szeret azzal büszkélkedni, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint több nyugat-európai országban, az Orbán-kormány pedig biztosítja a sajtó szabadságát.Pert vesztett a külügy a 444 ellen, végre megtudhatjuk, kik a kiválasztottak Szijjártó Péter sajtótájékoztatóin