Jogerős ítélet ellenére sem árulja el a Külügyminisztérium, hogy kiket hívtak meg Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira, végrehajtást indított a 444

A portál elsőfokon, másodfokon és a Kúrián is nyert, egyelőre hiába.

Végrehajtást kért a Külügyminisztérium ellen a 444, miután első fokon, másodfokon és a Kúrián is nyert, Szijjártó Péter tárcája mégsem teljesíti, amire az ítélet kötelezi.

A portál azt az információt próbálta megtudni, hogy kiket hívtak meg a külügyminiszter sajtótájékoztatóira, ennek érdekében

  • előbb próbálta meghívatni magát, miután Gulyás Gergely ezt a tanácsot adta, de ez nem jött be.

  • aztán megkérdezte, kik mehetnek Szijjártó sajtóeseményeire egyáltalán, ám nem kapott választ.

  • közadatigényléssel kikérte a sajtótájékoztatókra meghívottak és az azon résztvevők listáját, nem adták ki.

  • a közérdekű adatigénylés visszautasítása miatt indított pert is megnyerte jogerősen, és várta a listát, ám az még mindig nem jött.

Pedig Szijjártó Péter szeret azzal büszkélkedni, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint több nyugat-európai országban, az Orbán-kormány pedig biztosítja a sajtó szabadságát.

