Csak összevont első osztályt indíthat a Kondor Béla Általános Iskola, a szülők szerint az állami fenntartó direkt tartja alacsonyan a beiratkozók számát

oktatás;általános iskola;Kondor Béla;első osztály;

2025-08-13 05:50:00 CEST

Szembeszálltak a szülők a tankerülettel.

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalához fordult egy budapesti általános iskola szülői közössége, állításuk szerint ugyanis a tankerületi központ több esetben is szándékosan akadályozta az első osztályba jelentkező gyerekek beiratkozását - derült ki a szülők által megfogalmazott levélből, amit a Népszavának is elküldtek. Ebben egyebek mellett arról írtak, a Külső-Pesti Tankerületi Központ az elmúlt hónapokban mindent megtett annak érdekében, hogy a Budapest XVIII. kerületében található Kondor Béla Általános Iskola első osztálya szeptembertől ne indulhasson el a törvényben előírt minimális, 14 fős létszámmal sem. Állításuk szerint előfordult, hogy a tankerület munkatársai telefonon keresték meg a szülőket, hogy rábeszéljék őket, keressenek másik iskolát, mert „a Kondorban nem indul első osztály, úgyis megszűnik az intézmény”.

A Kondor Béla Általános Iskola kálváriája nem most kezdődött: 2023-ban egyházi fenntartásba akarták adni az intézményt, de a tiltakozások hatására ez nem valósult meg. Idén év elején arra tett kísérletet a tankerületi központ, hogy a Kondort összevonja egy másik iskolával, így az intézmény a mostani formájában megszűnt volna, de közösségi összefogással ezt is sikerült megakadályozni. Ezt követően a tankerület úgy döntött, szeptembertől nem engedélyezi első osztály indítását, de a szülők nyomására végül ettől a tervüktől is elálltak.

A jelenlegi állás szerint ősztől lehetnek elsősök a Kondorban, de az alacsony létszám miatt csak egy másik évfolyammal összevont osztályban tanulhatnak majd.

Pedig lett volna jelentkező: a szülői közösség képviselői szerint 19 körzetes és 5 körzeten kívüli elsős gyermeket szerettek volna beiratni a szüleik, de a körzetesek közül 8 főt, a körzeten kívüliek közül pedig mindenkit indoklás nélkül elutasítottak. Mindeközben egy másik iskolában - a Kondorral ellentétben - engedélyezték a körzeten kívüli gyerekek felvételét is. A szülők szerint mindezzel súlyosan sérült a szabad iskolaválasztáshoz való jog, arról pedig semmilyen tájékoztatást nem kaptak, hogy azok a gyerekek, akiket sikerült beiratni, milyen osztályösszevonásra számíthatnak.

A Külső-Pesti Tankerületi Központ ugyanakkor tagadja, hogy ne vették volna fel a körzetes tanulókat az iskolába. Megkeresésünkre azt közölték, a hatályos jogszabályok alapján minden körzetes tanulót, akik azt kérték, felvették, a beiratkozás ebben az iskolában és a többi tankerület által fenntartott iskolában is így történt. - A szabad férőhelyek függvényében a nem körzetes tanulók is beiratkozhattak az iskolákba. A tankerületi központ mérlegeli a befogadóképességet, a testvérek tanulói jogviszonyát, az iskola szakmai munkáját, a tanuló tanuláshoz való jogának érvényesülését – írták. Arra a kérdésünkre viszont nem kaptunk egyértelmű választ, hogy a tankerületi központ részéről valóban történt-e kísérlet arra, hogy egyes szülőket lebeszéljenek arról, hogy a Kondorba írassák be gyermekeiket. Azt sem tudtuk meg, hogy az előzményeket is figyelembe véve tervben van-e, hogy a Kondor a jelenlegi formájában előbb-utóbb megszűnjön.

A Kondor Béla Általános Iskola az elmúlt években teljes körű felújításon esett át és fontos szerepet játszik a helyi közösség életében, a pedagógusok pedig különös figyelmet fordítanak a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési zavarral küzdő gyermekek oktatására, nevelésére. Az iskola tantestületét 2011-ben Balog Zoltán akkori emberi erőforrás miniszter is kitüntette kimagasló munkájukért.