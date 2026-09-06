Kétfrontos művészet

Már a folyosói kronológiából láthatja a néző, hogy komoly kiállításra számíthat. Abból a társadalom- és technikatörténeti folyamatábrából, amelynek tárgya nemcsak Kondor Béla méltatlanul rövid életét keretezte, hanem amelyet Kondor művészete folyamatosan átélt, értelmezett, de amely összefüggésekre nem volt szokás komolyabban ügyelni.