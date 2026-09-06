Megnyitotta kapuit a Kieselbach Galéria új kiállítótere, a K2 – Kieselbach Kortárs. A két nyitókiállítás pedig izgalmas világokba invitál: Batykó Róbert tárlata a repülés és a mesterséges intelligencia univerzumába, míg az Új Színfolt című csoportos tárlat a színek birodalmába.
Szembeszálltak a szülők a tankerülettel.
A szülők tüntetést szerveznek, és aláírásgyűjtésbe kezdtek, az erről szóló petíciót szombat délutánig csaknem ötvenen írták alá. Papp Kornél, a Bocskai István Református Oktatási Központ intézményvezetője végül közölte, mivel az esetből időközben politikai kérdés lett, az iskola fenntartói jogáról szóló kezdeményezést visszavonják.
Már a folyosói kronológiából láthatja a néző, hogy komoly kiállításra számíthat. Abból a társadalom- és technikatörténeti folyamatábrából, amelynek tárgya nemcsak Kondor Béla méltatlanul rövid életét keretezte, hanem amelyet Kondor művészete folyamatosan átélt, értelmezett, de amely összefüggésekre nem volt szokás komolyabban ügyelni.