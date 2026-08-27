Ők azok, akik tavaly felmentést kaptak a hatéves kortól kötelező iskolakezdés alól. Ugyanakkor az is biztosnak tűnik, hogy idén is több ezer általános iskolásnak kell megismételnie az első osztályt.
4247-en kezdték el másodszorra az első osztályt.
Összesen legalább ötezerrel nőtt az évismétlések száma a rendszer 2020-as bevezetése óta.
Takács Károly „migrációs országba” küldené azokat a háborgó szülőket, akiknek tetszik az arab eredetű név.
Szembeszálltak a szülők a tankerülettel.
Majdnem 4100 általános iskolás diák másodszorra kezdte meg az első osztályt a mostani tanévben – derült ki a KSH lapunknak küldött adataiból.
A mostani, június 15-én zárult tanévben majdnem ötezer elsős évismétlőként ült az iskolapadban - tudta meg a Népszava.
Az angol kézilabda szövetség megerősítette, hogy a magyar lányokból, asszonyokból álló London Angels ősztől az angol bajnokság első osztályában játszik.