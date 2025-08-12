Többször is munkások állták el a Szegeden épülő BYD-gyár építkezésének kapuját

Szeged;tiltakozás;BYD;

2025-08-12 19:37:00 CEST

Fix helyett teljesítményalapú bért kaptak volna, ezt ellenezték.

Külföldi munkások több alkalommal is lezárták a leendő BYD-gyár építkezésének kapuját Szegeden az elmúlt napokban – írja a Szeged365.

A 35 fős csoport tiltakozását az váltotta ki, hogy nem volt elégedett a felajánlott munkaszerződéssel. A munkások a beruházás fővállalkozója, a kínai AIM Construction Hungary Kft. alkalmazásában álltak.

A BYD Hungary PR-menedzsere, Erhardt Péter szerint a vita oka, hogy az új szerződés teljesítménybérezésen alapulna, a korábbi, fix havi bért biztosító megállapodás lejárt. Közölte, hogy a teljesítményalapú bérkonstrukciót és az új szerződést a cég a többi munkavállalóhoz hasonló feltételekkel ajánlotta fel ennek a csoportnak is. Mivel nem fogadták el, hétfő óta több alkalommal lezárták a főbejáratot, ami kisebb fennakadást okozott a projektben. Elmondása szerint az érintettek azóta elhagyták az országot, és a beruházás az ütemtervnek megfelelően halad.

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség a lapnak küldött tájékoztatásában közölte, hogy a fennakadást az AIM és mintegy 35 munkavállalója közötti vita okozta. Hangsúlyozták: a több száz főt foglalkoztató cégnél a kis létszámú csoport tiltakozásán kívül a beruházás a terveknek megfelelően folytatódik, a demonstráció csupán kisebb zavarokat okozott a munkálatokban.