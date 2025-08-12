Szeged;tiltakozás;BYD;

AZ épülő BYD-gyár Szeged határában

Többször is munkások állták el a Szegeden épülő BYD-gyár építkezésének kapuját

Fix helyett teljesítményalapú bért kaptak volna, ezt ellenezték. 

Külföldi munkások több alkalommal is lezárták a leendő BYD-gyár építkezésének kapuját Szegeden az elmúlt napokban – írja a Szeged365.

A 35 fős csoport tiltakozását az váltotta ki, hogy nem volt elégedett a felajánlott munkaszerződéssel. A munkások a beruházás fővállalkozója, a kínai AIM Construction Hungary Kft. alkalmazásában álltak.

A BYD Hungary PR-menedzsere, Erhardt Péter szerint a vita oka, hogy az új szerződés teljesítménybérezésen alapulna, a korábbi, fix havi bért biztosító megállapodás lejárt. Közölte, hogy a teljesítményalapú bérkonstrukciót és az új szerződést a cég a többi munkavállalóhoz hasonló feltételekkel ajánlotta fel ennek a csoportnak is. Mivel nem fogadták el, hétfő óta több alkalommal lezárták a főbejáratot, ami kisebb fennakadást okozott a projektben. Elmondása szerint az érintettek azóta elhagyták az országot, és a beruházás az ütemtervnek megfelelően halad.

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség a lapnak küldött tájékoztatásában közölte, hogy a fennakadást az AIM és mintegy 35 munkavállalója közötti vita okozta. Hangsúlyozták: a több száz főt foglalkoztató cégnél a kis létszámú csoport tiltakozásán kívül a beruházás a terveknek megfelelően folytatódik, a demonstráció csupán kisebb zavarokat okozott a munkálatokban.

Az eddigieknél is nagyobb mértékben nemzeti hatáskörbe utalt részletszabályozás azt hozhatja magával, hogy sokféle agrárpolitika él majd egymás mellett az EU tagállamaiban, ami egy nem kellőképpen átgondolt nemzeti feltételrendszer kialakítása esetén drámai versenyhátrányba hozhatja a hazai árutermelő gazdálkodókat 