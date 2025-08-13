Otthagyja a MOHU-t a cég vezérigazgatója

MOL;távozás;vezérigazgató;Mohu Mol;

Nem ez az egyetlen személyi változás a Molnál.

Távozik a MOHU eddigi vezérigazgatója, Pethő Zsolt – derül ki a Mol-csoportnak a Budapesti Értéktőzsde honlapjára feltöltött közleményéből. A Telex információi szerint az erről szóló döntés már augusztus legelején megszületett, de a bejelentéssel megvárták, hogy minden hely be legyen töltve az újonnan felálló vezetésben.

A lap azt írja, Pethő 1998 óta dolgozott a cégcsoportnál, korábban a Mol Petrolkémia jogelőd, TVK Nyrt. vezérigazgatója volt, később pedig a Molnál a kereskedelem és optimalizálás divízió igazgatói pozícióját töltötte be. Utódja 2025. augusztus 15-től Simola József lesz, aki egyben a csoport körforgásos gazdasági szolgáltatások üzletágának ügyvezető igazgatói posztját is betölti.

Simola 2003-ban csatlakozott a Molhoz, 2006 és 2011 között a cég társasági szolgáltatások területét vezette. Nem ez az egyetlen személyi változás a Molnál: Székely Ákost nevezték ki a cég pénzügyi szervezetének vezetésére a csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciójában 2025. augusztus 15-től.