Magyar Péter kijelentette, hogy nem fél sem Orbán Viktortól, sem Vlagyimir Putyintól

2025-08-13 22:42:00 CEST

Az ellenzéki politikus szerint az orosz elnök beavatkozik a magyarországi választásokba.

„Összenő, ami összetartozik” – jelentette ki a Tisza Párt elnöke az országjárása balatonfüredi állomásán arra reagálva, hogy a KGB utódszervezete, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) közleményt adott ki róla, az MTI pedig szemlézte a szöveget.

Mint korábban megírtuk, az állásfoglalás a Fidesz Magyar Péter elleni fő vádjait ismétli.

Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, a közlemény a nyolcvanas évek MSZMP KB-közleményeit idézi fel benne. Hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin beavatkozik a magyarországi választásokba, amit elképesztőnek tart, de nem fél az orosz elnöktől. – Azt tudom üzenni Vlagyimir Putyinnak, hogy tőle sem félünk. Orbán Viktortól sem félünk, a propagandistáktól sem félünk. Mi egy valóban működő, európai országért fogunk dolgozni” – mondta a Tisza Párt elnöke.