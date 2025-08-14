Karácsony Gergely azonnali vizsgálatot sürget, miután két nap alatt két busz is kigyulladt a fővárosban

BKV;Karácsony Gergely;vizsgálat;kigyulladt busz;

2025-08-14 12:05:00 CEST

„Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére” – közölte a főpolgármester

Karácsony Gergely szerint azonnali kivizsgálást igényel az, hogy két nap alatt két BKV-busz is kigyulladt Budapesten.

A főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán emlékeztetett: ma ismét kigyulladt egy busz, de szerencsére nem sérült meg senki, ahogy szerdán sem. „A kollégáink gyorsan és szakszerűen intézkedtek” – írta. Hozzátette: 2022 óta nem volt rá példa, most azonban két nap alatt két busz is kigyulladt, ez pedig azonnali vizsgálatot igényel.

„Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére”

– közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester bejegyzését azzal zárta: „A legfontosabb számunkra az utasok és a dolgozók biztonsága – mindent megteszünk azért, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő Budapesten.”

Mint arról beszámoltunk, szerdán a belvárosban gyulladt ki egy BKV-busz – a lángok megrongálták egy épület homlokzatát is –, csütörtökön pedig a XII. kerületben égett le egy másik.