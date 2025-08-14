Autóval ütközött egy vonat Baranyában, ketten meghaltak

Autóval ütközött egy Pécsről Szombathely felé tartó Pannónia InterRégió (PIR) vonat Szentlőrinc és Szigetvár között csütörtökön délelőtt, két baranyai település között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a balesetben az autó sofőrje és utasa, egy férfi és egy nő meghaltak.
A rendőrség sajtóreferense elmondta, a baleset egy vasúti átkelőnél történt, amikor az autó a sínekre hajtott, az eset körülményeit vizsgálják. A Mávinform közlése szerint a balesetben a Pécsről 10:13-kor Szombathely felé indult PIR a nagypeterdi vasúti átjáróban ütközött össze a személyautóval, annak a vonatnak az utasait pótlóbuszra kell szállniuk.
A PIR-ek megosztva, Nagykanizsa és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között közlekednek. A tájékoztatás szerint Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A változás a barcsi személyvonatokat is érinti. A Barcsról 11:38-kor Pécsre és a Pécsről 13:23-kor Barcsra induló személyvonat (8954, 8955) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik. A fennakadás végéig Szigetvár és Pécs között az 5685-ös VOLÁN járatokon elfogadják a vasúti jegyeket is.