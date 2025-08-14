baleset;Szigetvár;Baranya vármegye;halálos baleset;vonatbaleset;Szentlőrinc;

2025-08-14 14:36:00 CEST

Autóval ütközött egy vonat Baranyában, ketten meghaltak

A balesetben az autó sofőrje és utasa, egy férfi és egy nő életét vesztette. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbusz közlekedik.