Megszüntették Renner Erika zaklatójának a letartóztatását

zaklató;lúgos orvos;Renner Erika;

2025-08-14 11:30:00 CEST

„Egyszer már elkövettek ellenem egy brutális bűncselekményt, még egyet nem akarok átélni” – reagált a lúgos orvos, Bene Krisztián áldozata arra, hogy július 18-án az ügyészség megszüntette annak a férfinak a letartóztatását, aki májusban a bíróságon megtámadta őt.

Július 18-án megszüntette az ügyészség a Renner Erika zaklatójaként elhíresült R. László letartóztatását – értesült a Magyar Hang. R. Lászlót amiatt tartóztatták le, mert a közöttük folyamatban lévő polgári per májusi tárgyalásán megtámadta Renner Erikát.

A Népszava is beszámolt arról, hogy Renner Erikát évek óta zaklatja egy férfi. Az egyébként matematikus végzettségű R. Lászlót korábban jogerősen felfüggesztett börtönre ítélték, amiért halálosan megfenyegette a lúgos orvosként ismert Bene Krisztián büntetőperében eljáró ügyészt. A IX. kerületi rendőrök R. Lászlót 2025. május 23-án reggel a távoltartás szabályainak megszegése miatt lakóhelyéről előállították a kerületi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A 60 éves budapesti férfi meg is támadta a bíróságon Renner Erikát, és megszállottan védelmezi a Renner Erika életveszélyes bántalmazásáért jogerősen 11 év börtönbüntetésre ítélt Bene Krisztiánt.

A Magyar Hang érdeklődésére Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék szóvivője elmondta, a fizikai támadás után a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását június 25-ig, a kényszerintézkedés helyszínéül pedig az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet (IMEI) jelölték ki. Később a bíróság arról is döntött, hogy a letartóztatást további három hónappal meghosszabbítják egészen szeptember 25-ig.

Ám a lap szerint végül a IX. kerületi ügyészség azt közölte a nyomozási bíróval, hogy megszüntették R. László letartóztatását. Szabó József Tamás hozzátette, az R. Lászlót Renner Erikától távol tartó végzés automatikusan megszűnt a férfi letartóztatásával, mert egyszerre kétfajta kényszerintézkedés nem lehet érvényben. Vagyis miután R. László szabadlábra került, a sértettnek ismét kezdeményeznie kell a távoltartást.

„Meddig nem tesznek semmit a hatóságok? Meddig kell eltűrni, hogy velem szemben bűncselekményeket kövessen el? Egyszer már elkövettek ellenem egy brutális bűncselekményt, még egyet nem akarok átélni”

– reagált a lapnak Renner Erika.

Az áldozat most szerdán kapott értesítést arról, hogy bár a beszerzett bizonyítékok minden kétséget kizáróan alátámasztották bűncselekmények elkövetését, de miután a férfi az elvégzett elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére, ezért megszüntették a büntetőeljárást is vele szemben. Ez azt jelenti, hogy több mint két héttel a szabadon bocsátás, illetve a büntetőeljárás és a távoltartás megszüntetése után értesítették csak őt.

Renner Erika szerint a mostani ügy is megmutatja, hogy mennyire nincs hatékony áldozatvédelem Magyarországon. – A lúgos támadás miatt eleve egy brutális bűncselekmény áldozata vagyok, ami miatt poszttraumás stressz szindrómával élek. Most pedig a rendszer hagyja, hogy egy zaklató tovább traumatizáljon egy áldozatot.