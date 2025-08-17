Rosszul áll Robert Fico szénája, orbáni mintájú kommunikációs diverzióval mentené a menthetőt

Robert Fico;Szlovákia;demokratikus ellenzék;koalíciós válság;

2025-08-17 15:53:00 CEST

Csakhogy mögötte nincs kétharmad, van viszont egy erősödő ellenzék.

Összezárt a szlovák kormánykoalíció, csütörtökön a negyedik nekifutásra sem sikerült megnyitni azt az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést, amelyet Kamil Šaško egészségügyi miniszter leváltására hívtak össze. A törvényhozás határozatképtelennek bizonyult, a kormánypártok képviselői távolmaradásukkal bojkottálták a Peter Pellegrini államfő nevével fémjelzett szociáldemokrata Hlas párt színeiben politizáló egészségügyi tárcavezető leváltását célzó szavazást. Ezzel az ellenzék kimerítette lehetőségeit, a miniszter leváltása a szeptemberi, menetrend szerinti ülésszakon kerülhet ismét terítékre. Jelen állás szerint akkorra is borítékolható az újabb sikertelenség, mert az egymással rendíthetetlenül civakodó kormánypártok minden belső feszültség ellenére sem működnek együtt az ellenzékkel. A Hlas minisztere menesztésének támogatása ugyanis minden bizonnyal a koalíció széteséséhez vezetne, a közvéleménykutatások pedig már hosszú ideje következetesen ellenzéki sikert jeleznek bármiféle választás esetén.

Kamil Šaško egészségügyi miniszter leváltását egy, a mentőszolgálat üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázat miatt kezdeményezte az ellenzék. A kétmilliárd eurós tender kapcsán azért tört ki múlt héten a botrány, mert kiderült, hogy hiába közbeszerzés, azt szinte titokban, teljes átláthatatlanság mellett bonyolították és Hlas közeli vállalkozók nyerték meg. Az ellenzéki bírálók mellé gyorsan felsorakoztak a két koalíciós társ, a Smer és az SNS prominensei is, maga Robert Fico miniszterelnök követelte a tender visszavonását. Šaško kedden új igazgatót nevezett ki a mentőszolgálat élére majd szerdán bejelentette a pályázat érvénytelenítését és új, transzparens eljárás kiírását helyezte kilátásba. A bírálatok ellenére a koalíciós pártok nem támogatták a miniszter ellenzéki kezdeményezésű leváltását, de egyértelműen azt szeretnék, ha a Hlas politikusa magától lemondana, hiszen egyre több kényelmetlen ügy sül rá a koalícióra. A Fico vezette legnagyobb kormánypárt, a Smert szerint a mentőszolgálati pályázatért Šaško viseli a politikai felelősséget, de nem kell lemondania „a kommunikációs hiba miatt”.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy hirtelen beköszöntött volna a béke a Fico mögött álló koalícióban, a három kormánypárt a kabinet 2023. őszi megalakulása óta igen sajátosan működik. A Hlas nélkül nincs többség, de a három párt, főképp a Hlas és a nacionalista szélsőjobboldali SNS között nyílt és mély az ellenségeskedés.

A Fico vezette Smer és az abból kivált, Pellegrini vezetésével létrehozott szociáldemokrata konkurencia, a Hlas között is hideg és feszült a viszony. Együttműködés gyakorlatilag nincs a koalíciós pártok között, az általuk felügyelt minisztériumok önjáróan, nem közös döntések alapján működnek, így a felelősségvállalás sem közös, minden esetben egymásra mutogatnak a koalíciós társak. A mély ideológiai különbségek és személyi ellentétek szabdalta koalíciót már rég csak a hatalomhoz való ragaszkodás tartja össze. Az SNS nem jutna be újra a törvényhozásba, és a másik két párt kilátásai sem rózsásak.

Egy szerdán közzétett új felmérés szerint augusztusban is az ellenzéki Progresszív Szlovákia (PS) nyerné meg a parlamenti választásokat, immár jelentős előnnyel. A PS támogatottsága 23,9 százalék, a Smer 17,4, a Hlas csak negyedik 9,2 százalékkal, harmadik a Republika 10,4 százalékkal. A PS és a Smer között júliusban nem egészen 3 százalék volt a különbség, ami egyetlen hónap alatt nőtt 6,5 százalékra. Fico akkor sem tudna már kormányt alakítani, ha a Hlas mellette maradna egy, az újfasisztákkal kötött esetleges koalícióban, az ellenzék viszont a Republika nélkül is kényelmes többséget tud tető alá hozni. Helyzetét rontja, hogy ősszel újabb konszolidációs csomagra, azaz megszorításokra kényszerül a Fico-kabinet, a Hlas pedig máris jelezte, hogy nem támogat egyetlen, a lakosságot sújtó intézkedést sem.

Fico nem először próbálkozik kommunikációs diverzióval elterelni a figyelmet általános felháborodást keltő ügyekről, de ezúttal nem csak a célon lőtt túl, hanem a jóérzésről is megfeledkezett. A horvát tengerparton nyaraló kormányfő, aki korábban aláírta az Orbán Viktor által elutasított közös EU-s állásfoglalást a Trump-Putyin találkozó kapcsán, egy videós üzenetben tette közzé álláspontját. Ebben azt mondta, hogy Ukrajna még nagy árat fizet a Nyugat elbaltázott stratégiájáért, Ukrajnát ugyanis felhasználták, hogy meggyengítsék Oroszországot. Egy afrikai közmondásra utalva úgy fogalmazott: teljesen mindegy, hogy az elefántok párosodnak vagy verekednek, mindig a fű szenved. Az ukrán diplomácia azonnal jelezte, hogy Fico állítása sértő az elesett ukrán katonák emlékére és több millió ukrán család szenvedésére nézve is.

Fico a szuverenisták fő fegyverét, a külföldi beavatkozást is bevetette. Kedden, a Šaško leváltását célzó rendkívüli ülés előtt azt üzente, hogy a parlamentnek nem a mentőszolgálati tenderrel, hanem azzal kellene foglalkoznia, hogy Nagy-Britannia megpróbálta befolyásolni a 2023-as szlovák választási kampányt, és az általa csak „Szófogadó Szlovákia”-ként emlegette ellenzéki PS-t támogatta.

A kapkodó és vádaskodó Fico azonban egy óriási hibát is vétett, ami komoly adu lehet az ellenzék kezében, és Michal Šimečka PS elnök egyelőre ügyesen ki is használja azt. Hét végén ugyanis a szerbiai bácskai Petrőcön (Báčsky Petrovec) Aleksandar Vučić pártjának, az SNS-nek a verőlegényei az ott élő szlovák közösségre támadtak, széttépték egy polgári csoport által szervezett, a szerbiai tüntetésekről szóló fotókiállítás anyagát, a rendőrség tétlenül figyelte az eseményeket. Fico erre úgy reagált közösségi oldalán, hogy a „petrőci esemény teljes mértékben a szuverén Szerbia belügye, és semmi köze a szlovák nemzeti kisebbség helyzetéhez, amelyre a szlovák kormány a szerb kormánnyal együttműködve különös figyelmet fordít”. Az ellenzék szerint viszont úgy értékeli, hogy a Fico-kormány nem áll ki a határon túli szlovákok mellett, tétlensége árulás a szlovák kisebbségi közösséggel szemben. Šimečka szerdán már a bácskai szlovák faluba látogatott szolidaritása jeléül, a szuverenista, nacionalista szavazókra hajtó Fico pedig meglehet, hogy ezzel többet fog veszíteni, mint bármely oroszpárti, EU- és demokráciaellenes intézkedésével.