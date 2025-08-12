Magyarország egyedüliként nem írta alá az uniós nyilatkozatot arról, hogy az ukránoknak szabadon kell dönteniük a jövőjükről

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;közös nyilatkozat;

2025-08-12 09:56:00 CEST

„A nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni” – szögezi le a dokumentum, amelyet a magyar kormány nem támogatott. Orbán Viktor már közzé is tette az indokait.

Az Európai Unió tagállamainak összesen 26 állam- és kormányfője közös nyilatkozatot adott ki arról: az ukránoknak szabadon kell dönteniük a jövőjükről, valamint a diplomáciai megoldásnak meg kell védenie az ukrán és az európai érdekeket – írja a Reuters.

A dokumentumban az áll, „érdemi tárgyalások csak tűzszünet vagy az ellenségeskedés csökkentése keretében folyhatnak”, és az aláírók leszögezik, „osztjuk azt a meggyőződést, hogy a diplomáciai megoldásnak meg kell védenie Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit”.

A hétfő, késő este elfogadott és kedden közzétett nyilatkozatot Magyarország kivételével az összes EU-tagállam vezetője jóváhagyta.

A Politico szerint a dokumentumban azt is leszögezik, üdvözlik Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit Oroszország Ukrajna elleni, agresszív háborújának befejezésére. Azonban hozzáteszik, hogy az ukrajnai békéhez vezető út nem dönthető el Ukrajna nélkül, és „a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni”.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán a történteket úgy összegezte: mindössze négy nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin „történelmi csúcstalálkozója” előtt az Európai Tanács megpróbált kiadni egy nyilatkozatot az összes uniós állam- és kormányfő nevében.

A kormányfő közölte, mielőtt „az európai liberális-mainstream” újra rákezd a „Putyin bábja” nótára, szeretné megosztani, miért nem tudta támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében. Majd megjegyezte,

a nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták.

már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról.

az egyetlen ésszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását.

Adjunk esélyt a békének! – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban ugyancsak a közösségi oldalon arról számolt be, hétfő délután Denis Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel telefonos megbeszélésen tekintették át a Trump és Putyin csúcstalálkozóját megelőző nemzetközi politikai körülményeket. „Megerősítettem Magyarország álláspontját, mely szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása, amit legnagyobb eséllyel egy amerikai-orosz megállapodás hozhat el. Ezért Magyarország üdvözli és nagy várakozással tekint az amerikai és az orosz elnök találkozójára. Mi mindig is a tűzszünet, a béketárgyalások és a diplomáciai csatornák nyitva tartása mellett érveltünk, akkor is, amikor minket ezért alpári támadások értek az európai és a korábbi amerikai politikai vezetők részéről” – fogalmazott. Hozzátette, sajnálattal kellett megállapítaniuk, hogy az Európai Unió háborúpárti politikusai a péntekig hátralévő napok mindegyikét igyekeznek felhasználni arra, hogy aláaknázzák a békéhez vezető utat és ellehetetlenítsék a Trump-Putyin találkozó sikerét.