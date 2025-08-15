Visszafogta a költekezést a korábban Schadl György által vezetett bírósági végrehajtói kar, de így is tíz- és százmilliók landoltak NER-közeli cégeknél

megbízások;Magyar Bírósági Végrehajtói Kar;

2025-08-15 07:28:00 CEST

A legnagyobb tétel egy televíziós műsorgyártásról és sugárzásról szóló 635 milliós szerződés.

Látványosan visszafogta ugyan a költekezést a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) 2023/2024-ben, de így is tíz- és százmilliós megbízások landoltak NER-közeli cégeknél – derült ki abból a szerződéslistából, amelyet közérdekű adatigénylésre nem, csak egy elveszített per után volt hajlandó kiadni a HVG-nek a szervezet. A lap megjegyzi, ez már a második vesztes pere az MBVK-nak, mert a korábbi időszak szerződéslistáját ugyanígy kellett megszereznie, így viszont már 2015-től, a hivatásrend újjáalakításától, az MBVK létrejöttétől egészen 2024 végéig nyomon követhetők a költései.

A 2015–2023 közötti időszakban több mint 15 milliárdot költöttek, akkor a szerződéslistán a NER-es udvari beszállítók mellett feltűnt Habony Árpád rokona és a kormányfő testvére, Orbán Győző birkózótársa, továbbá a Rogán Antal találmányáról elhíresült Hunguard cég is. A friss lista 2023 júniusától 2024 végéig tartalmaz adatokat, és

az 53 tétel összértéke a korábbi időszakhoz képest kicsi, egymilliárd forint körüli. A számszerűsíthető tételek 853,29 milliót tesznek ki, de néhány tanácsadási illetve bérleti szerződés óra- vagy darabáras, viszont nincs adat arról, hogy hány órát, alkalmat fizetett ki az MBVK.

A HVG összesítése szerint

a listán szereplő tételek harmada kis összegű – összesen 341 ezer forintnyi –, és saját munkavállalóival kötötte a kar „leselejtezett informatikai eszköz ingó adásvételéről”.

a nagyobb tételeket egy 635 milliós szerződés vezeti, amely kiteszi a vizsgált időszak szerződésértékének kétharmadát. Ez a megbízás televíziós műsorgyártásról és sugárzásról szól. A partner a Digital Minds Kft., amely régi, kedvelt NER-közeli cég. Megbízta már őket az MTVA, jutott nekik szponzorpénz a Szerencsejáték Zrt.-től, és ők működtek közre a Rogán Cecíliához köthető – jelentős állami támogatással megvalósuló – sportrendezvényeknél, valamint ez a cég vette meg az állami vagyonkezelőtől a Rába egykori siófoki üdülőjét is. Az a szerződéslistából nem derül ki, hogy a Digital Minds milyen műsorokat gyártott a karnak a 2023 augusztus 30-án aláírt, 635 milliós szerződés ellenében, de talán valamilyen oktató- vagy reklámvideókra érdemes gondolni, mert ilyeneket korábban is gyártatott az MBVK.

a második legnagyobb tétel egy 45,6 millió forintos informatikai szakértői tanácsadásra 2024. január 30-án kötött szerződés az Alpha Machine Kft.-vel. Ez egy régi, 2009-es alapítási informatikai cég, a fő tulajdonosa pedig Balásy Bulcsú, Balásy Gyula féltestvére.

a harmadik helyen egy 2023 őszi, 23,89 milliós megbízással a Club Tihany Zrt. szerepel: a négycsillagos tihanyi szállodát üzemeltető cég fő tulajdonosai Habony Árpád nagynénjének, Pápa Marianne-nak a gyerekei. Ebben a szállodában tartott szakmai napot szállással, étkezéssel a végrehajtói kar.

a szerződéslistán van még néhány 10-20 millió közötti tétel, jobbára informatikai és szoftverbeszerzések, de van például egy 12,5 milliós színháztechnikai eszközbeszerzés is.

A lap kiemeli, hogy a vizsgált másfél év szerződései közt nincsenek olyan nagy kiadások, mint pár évvel korábban, vagyis úgy tűnik, spórol a Schadl György elnöksége idején még erősen költekező végrehajtói kar. A takarékosság meg is látszik az MBVK mérlegében: a kar 2023-as nyeresége 1,07 milliárd forint volt, a 2024-es évet ugyan csak fele ennyi, 497 milliós profittal zárta, de tavaly év végén az eredménytartalékban 9,6 milliárd forintja volt, és a végrehajtói kar csaknem 10 milliárdos megtakarításának nagy része, közel 7,4 milliárd forint bankbetétként állt.

De hiába van bőven pénze az MBVK-nak, nem fizetett ki egy csaknem kétmilliárdos számlát, pedig egy évek óta húzódó perben született jogerős bírósági ítélet kötelezte erre. Az ügy a következő cikkben ismerhető meg részletesebben: