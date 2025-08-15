Az ukrán ombudsman szerint nem voltak erőszakra utaló sérülés jelei Sebestyén József testén

ombudsman;Ukrajna;vizsgálat;kényszersorozás;

Jurij Kovbasa levelében azt írta, a vizsgálat eredményei cáfolják, hogy a férfi jogait bármivel megsértették volna a mozgósítás és a katonai szolgálatra való behívás, illetve a katonai szolgálata során. A törvényszéki orvosszakértői vizsgálat szerint a férfi halálának oka betegség volt, az ukránok bíznak is az elfogulatlan és etikus tájékoztatásban.

Az ukrán ombudsman elküldte a Szabad Európának az Orbán-kormány szerint kényszersorozása alatt agyonvert magyar katona halálának vizsgálati eredményét, igaz, a lap azt írja, az inkább a katonaság saját vizsgálatának tűnik.

Angol nyelvű válaszában Jurij Kovbasa – aki az emberi jogok Biztosának képviselője a biztonsági és védelmi szektorban” – így foglalta össze a történteket:

„Az ukrán védelmi minisztérium által a biztos kérésére szolgáltatott tájékoztatás szerint az 1979-ben született Joszipovics Sebesten ukrán állampolgárt ( az ukrán állampolgár külföldi utazásra jogosító útlevelének átírása szerint SEBESZTEN JOSZIP) 2025 júniusában az ungvári járási területi toborzó és szociális támogatási központ mozgósítása során behívták katonai szolgálatra, és az ukrán fegyveres eErők (a továbbiakban: AFU) egyik katonai egységéhez küldték további szolgálatra.

2025. június 18-án Josip Sebesten, az AFU katonája (a továbbiakban: Katona) engedély nélkül elhagyta a katonai egységet anélkül, hogy bárkit is tájékoztatott volna a cselekmény okairól és indokairól.

A rendelkezésre álló információk szerint 2025. június 24-én az említett katona személyesen megjelent a beregszászi központi kerületi kórház sürgősségi osztályán, ahol fekvőbeteg-kezelésre került.

A nyújtott orvosi segítség ellenére 2025. július 6-án az igazságügyi orvosszakértői intézet megállapította a katona betegségben bekövetkezett halálát. Megállapították, hogy Josip Sebesten halálának okai nem álltak összefüggésben jogellenes cselekmények elkövetésével vagy katonai műveletekből eredő sérülésekkel.”

Levelét Jurij Kovbasa azzal folytatta, hogy a védelmi minisztérium szerint a vizsgálat eredményei cáfolják Sebestyén József jogainak bármilyen megsértését a mozgósítás és a katonai szolgálatra való behívás, illetve a hadseregi egységnél (AFU) teljesített tényleges katonai szolgálata során. A levél a törvényszéki orvosszakértői vizsgálatra is kitért, amely szerint a katona halálának oka betegség volt, erőszakra utaló testi sérülés jelei nem mutatkoztak.

Levele zárásaként – bízva az elfogulatlan és etikus tájékoztatásban – Jurij Kovbasa idézte még az illetékes katonai parancsnokságot: „Miközben kategorikusan elutasítja a katonai hatóságok által a mozgósítási intézkedések során elkövetett emberi jogi jogsértésekre vonatkozó vádakat, a szárazföldi erők parancsnoksága felszólított minden érintettet, hogy tartózkodjon a tragikus eseményről szóló hamis információk terjesztésétől, amelyeket egy ellenséges állam romboló befolyás vagy információs műveletek eszközeként használhat fel.”

A levélből tehát az látszik, hogy az ombudsman információkat kért a seregtől és az orvosszakértőtől, nincs nyoma viszont annak – jegyzi meg a Szabad Európa –, hogy megkérdezte volna a családtagokat és foglalkozott volna azzal az időszakkal, ami Sebestyén József alakulatától való távozása és a kórházban való felbukkanása között történt.

A levél viszont egyértelműen állítja, hogy a testen nem voltak külsérelmi nyomok. Az nem derül ki a válaszból, hogy a halál mikor következett be, csak az, hogy július 6-án vizsgálta meg a testet a szakértő, úgyhogy akár két hét is eltelhetett a kórházba kerülés és az orvosszakértői vizsgálat között.

A lap szerint Dmitro Lubinecet, a parlament által kinevezett emberi jogi biztost rengetegen keresték már meg a hadkiegészítő parancsnokságok túlkapásai, kényszersorozások miatt, és ő ezeket már többször kifogásolta is jelentéseiben.

Mint arról korábban beszámoltunk, Sebestyén József múlt hónapban a beregszászi kórházban veszítette életét tisztázatlan körülmények között. A magyar kormányzati kommunikáció szerint abba halt bele, hogy ukrán toborzótisztek megverték. Szerdán az Index azt írta, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el Sebestyén József ügyében. A Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője a kormányközeli portál érdeklődésére azt közölte, hogy a nyomozást a rendőrség folytatja le, a szükséges információk és bizonyítékok nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében szerezhetők be.

Serfőző Katalin tájékoztatása szerint a vizsgálat alapjául egy magánszemély feljelentése szolgál, amely szerint ismeretlen ukrán toborzók Ukrajna területén, az ukrán hadsereghez történő toborzás és kiképzés során bántalmaztak egy magyar nemzetiségű férfit. A bűncselekmény 2025. július 6-án a férfi halálához vezetett, a körülmények azonban tisztázatlanok. „Ez a cselekmény jelenleg emberölés bűntette gyanújának a megállapítására alkalmas” – fogalmazott Serfőző Katalin, hozzátéve, hogy az elhunyt férfi a személyi nyilvántartás szerint magyar állampolgár volt, magyarországi lakcímmel rendelkezett.