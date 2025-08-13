Trump szerint Putyinnak súlyos következményekkel kell szembenéznie, ha a pénteki találkozó után nem állítja le a háborút

Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;orosz megszállás;

2025-08-13 20:17:00 CEST

Azt nem részelezte, hogy ezek a súlyos következmények pontosak mik lennének, de az orosz kapcsolat Magyarországnak is sokba kerülhet.

Nagyon súlyos következményekkel kell számolnia Vlagyimir Putyinnak, ha nem állítja le az Ukrajna elleni háborút – figyelmeztetett Donald Trump amerikai elnök szerdán

Az amerikai elnök – írja az AP – Washingtonban, a Kennedy Center Honors díjazottjainak bejelentésekor közben válaszolt egy újságírói kérdésre, de nem részletezte, milyen következményekre gondol. A kijelentés közvetlenül azután hangzott el, hogy európai vezetőkkel egyeztetett. Elmondásuk szerint az amerikai elnök megerősítette, pénteken az alaszkai Anchorage városában tartandó találkozón az elsődleges célja a tűzszünet elérése Ukrajnában.

A megbeszélésen részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki több nyugati partnerrel együtt virtuálisan kapcsolódott be. Zelenszkij a beszélgetés során úgy fogalmazott, hogy Putyin csupán blöfföl, amikor a csúcstalálkozó előtt azt próbálja sugallni, hogy Oroszország képes lenne egész Ukrajna elfoglalására, illetve ellen tudna állni a nemzetközi szankcióknak. Friedrich Merz német kancellár később arról beszélt, hogy jelentős döntések” születhetnek az alaszkai csúcson, de hangsúlyozta: Európa és Ukrajna alapvető biztonsági érdekeit védeni kell.

Donald Trump közlése szerint az ukrán elnökkel és az európai vezetőkkel folytatott egyeztetés nagyon barátságos légkörben zajlott, és „10-ből 10-es” értékelést adott a találkozónak. Arra a kérdésre, miért tartja szükségesnek az ukrán részvétel nélküli első megbeszélést Putyinnal, Trump nem adott egyértelmű választ.

Még márciusban az amerikai elnök 25-50 százalékos büntetővámmal fenyegette meg az orosz olajipart, később pedig született egy kétpárti törvényjavaslat is, amely 500 százalékossarccal fenyegette a Kremlt és a világ mindegyik országát, amely energiahordozókat, kőolajat vagy földgázt vesz Oroszországtól.