Trump szerint Putyinnak súlyos következményekkel kell szembenéznie, ha a pénteki találkozó után nem állítja le a háborút

Nagyon súlyos következményekkel kell számolnia Vlagyimir Putyinnak, ha nem állítja le az Ukrajna elleni háborút – figyelmeztetett Donald Trump amerikai elnök szerdán
Az amerikai elnök – írja az AP – Washingtonban, a Kennedy Center Honors díjazottjainak bejelentésekor közben válaszolt egy újságírói kérdésre, de nem részletezte, milyen következményekre gondol. A kijelentés közvetlenül azután hangzott el, hogy európai vezetőkkel egyeztetett. Elmondásuk szerint az amerikai elnök megerősítette, pénteken az alaszkai Anchorage városában tartandó találkozón az elsődleges célja a tűzszünet elérése Ukrajnában.Trump világossá tette, hogy tűzszünetre akarja rávenni Putyint, szerinte Ukrajnának is ott kell lennie, amikor a területéről tárgyalnak majd
A megbeszélésen részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki több nyugati partnerrel együtt virtuálisan kapcsolódott be. Zelenszkij a beszélgetés során úgy fogalmazott, hogy Putyin csupán blöfföl, amikor a csúcstalálkozó előtt azt próbálja sugallni, hogy Oroszország képes lenne egész Ukrajna elfoglalására, illetve ellen tudna állni a nemzetközi szankcióknak. Friedrich Merz német kancellár később arról beszélt, hogy jelentős döntések” születhetnek az alaszkai csúcson, de hangsúlyozta: Európa és Ukrajna alapvető biztonsági érdekeit védeni kell.
Donald Trump közlése szerint az ukrán elnökkel és az európai vezetőkkel folytatott egyeztetés nagyon barátságos légkörben zajlott, és „10-ből 10-es” értékelést adott a találkozónak. Arra a kérdésre, miért tartja szükségesnek az ukrán részvétel nélküli első megbeszélést Putyinnal, Trump nem adott egyértelmű választ.Németországba repül Zelenszkij a Trump-Putyin csúcs előtt, becsatlakozik az európai vezetők és az amerikai elnök online beszélgetésébeOroszország ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna gyakorlatilag kapituláljon a békéhez
