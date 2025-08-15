Tihany;szőlő;Hadházy Ákos;Zsidai Roy;

Most Zsidai Roy luxusvillára emlékeztető szőlőbirtokáról tett közzé fotókat Hadházy Ákos

A független országgyűlési képviselő szőlőtőkét nem látott a helyszínen.

Egy Tihanyban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található „szőlőbirtokról” és „gazdasági épületről” tett közzé fotókat Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

A tulajdonos Zsidai Roy, NER-es vendéglátómágnás, Orbán Ráhel mentora. Sokadik luxusvilla Tihanyban, amelyik nem épülhetett volna meg legálisan a nemzeti parkban, ezért lett belőlük »gyümölcsfeldolgozó és szőlő«” – állapította meg az épületről az ellenzéki politikus. Bejegyzésében az áll,

szőlő itt is csak a tulajdoni lapon van, ottjártakor éppen a kertészeknek adott utasítást Zsidai, hogy hová ültessék az újabb pálmákat.

A helyiek szerint – folytatta – Zsidai Roy ültetett valamennyi szőlőt is, de az engedély kiadása után kivágta az egészet. „Ezt nem tudom, az biztos, hogy egyetlen árva szőlőtőkét nem láttam ott” – hangsúlyozta.

Hadházy Ákos megjegyezte,

a Zsidai-csoport egyik cége, a Harlequin Kft. 89 millió forint EU-s támogatást kapott borászati turizmus fejlesztésére Tihanyban.

Hogy konkrétan mit csinált ezzel a pénzzel, az nem nagyon derül ki a projekt hivatalos leírásából, mely szerint

  • a „mozgó vendéglátást” akarják fejleszteni,

  • a balatoni régió méltán híres borkultúráját képesek lesznek világszinten is népszerűsíteni,

  • valahol létrejön Tihanyban egy borkóstoltató világprofi vendéglátó egység,

  • a vendégkör elérése és a hazai borkultúra népszerűsítése érdekében a projekt részét képezi tanácsadási szolgáltatás igénybevétele is, melynek segítségével „a megfelelő marketingeszközök és csatornák meghatározása professzionális színvonalon valósulhat meg”,

  • illetve vendégeik nemzetközi szinten is kimagasló kiszolgálása érdekében azon kolléga számára, aki még nem rendelkezik megfelelő színű idegennyelvi tudással, nyelvi képzést is biztosítanak.

A politikus szerint a tulajdoni lap alapján a Harlequin Kft. felvett még 450 millió hitelt is a „szőlőstanyára”.

Nem stratégiaváltásnak, hanem kétségbeesett taktikai hadműveletnek minősítette Horn Gábor, hogy a Fidesz szeretne teret nyerni a közösségi médiában. Böcskei Balázs arra figyelmeztetett, hogy a digitális világban folyó építkezés jelentős részben láthatatlan. Inkább a szavazatvásárlás fog működni parlamenti választás előtt, mint a Magyar Péter elleni lejárató kampány.