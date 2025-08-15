Most Zsidai Roy luxusvillára emlékeztető szőlőbirtokáról tett közzé fotókat Hadházy Ákos

Tihany;szőlő;Hadházy Ákos;Zsidai Roy;

2025-08-15 11:56:00 CEST

A független országgyűlési képviselő szőlőtőkét nem látott a helyszínen.

Egy Tihanyban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található „szőlőbirtokról” és „gazdasági épületről” tett közzé fotókat Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

„A tulajdonos Zsidai Roy, NER-es vendéglátómágnás, Orbán Ráhel mentora. Sokadik luxusvilla Tihanyban, amelyik nem épülhetett volna meg legálisan a nemzeti parkban, ezért lett belőlük »gyümölcsfeldolgozó és szőlő«” – állapította meg az épületről az ellenzéki politikus. Bejegyzésében az áll,

szőlő itt is csak a tulajdoni lapon van, ottjártakor éppen a kertészeknek adott utasítást Zsidai, hogy hová ültessék az újabb pálmákat.

A helyiek szerint – folytatta – Zsidai Roy ültetett valamennyi szőlőt is, de az engedély kiadása után kivágta az egészet. „Ezt nem tudom, az biztos, hogy egyetlen árva szőlőtőkét nem láttam ott” – hangsúlyozta.

Hadházy Ákos megjegyezte,

a Zsidai-csoport egyik cége, a Harlequin Kft. 89 millió forint EU-s támogatást kapott borászati turizmus fejlesztésére Tihanyban.

Hogy konkrétan mit csinált ezzel a pénzzel, az nem nagyon derül ki a projekt hivatalos leírásából, mely szerint

a „mozgó vendéglátást” akarják fejleszteni,

a balatoni régió méltán híres borkultúráját képesek lesznek világszinten is népszerűsíteni,

valahol létrejön Tihanyban egy borkóstoltató világprofi vendéglátó egység,

a vendégkör elérése és a hazai borkultúra népszerűsítése érdekében a projekt részét képezi tanácsadási szolgáltatás igénybevétele is, melynek segítségével „a megfelelő marketingeszközök és csatornák meghatározása professzionális színvonalon valósulhat meg”,

illetve vendégeik nemzetközi szinten is kimagasló kiszolgálása érdekében azon kolléga számára, aki még nem rendelkezik megfelelő színű idegennyelvi tudással, nyelvi képzést is biztosítanak.

A politikus szerint a tulajdoni lap alapján a Harlequin Kft. felvett még 450 millió hitelt is a „szőlőstanyára”.