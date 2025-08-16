A valóság lett a Fidesz legnagyobb ellensége

kórház;Orbán Viktor;Magyar Péter;Podcast;Digitális Polgári Körök;

2025-08-16 05:45:00 CEST

Hogyan történhetett meg, hogy a pályafutását a „Ruszkik haza!” jelszavával indító, majd azóta lépten-nyomon a szuverenitásról beszélő Orbán Viktor mellett az orosz titkosszolgálat, a KGB egyik utódszervezete kezdett kampányolni? Podcast.

Csak rövid időre sikerült Orbán Viktornak eltérítenie a politikai napirendet a digitális polgári körök blöffjével; az érdemi szakmai kommunikációra látványosan képtelen Takács Péter államtitkárnak köszönhetően a székesfehárvári kórház körüli haváriahelyzet kapcsán Magyar Péter ismét visszavette az irányítást.

A Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? friss adásában Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes, Muhari Judit belpolitikai újságíró és Batka Zoltán műsorvezető arról beszélgetett, hogy a Fidesz miért nem képes érdemben kommunikálni a magyarság többségével, miért hirdet Magyarország népének nagyobb részével szemben „digitális harcot” és „digitális honfoglalást”, és hogyan történhetett meg, hogy a pályafutását a „Ruszkik haza!” jelszavával indító, majd azóta lépten-nyomon a szuverenitásról beszélő Orbán Viktor mellett az orosz titkosszolgálat, a KGB egyik utódszervezete kezdett kampányolni?