Hatástalanok a jelenlegi magyarországi lakásfelújítási támogatások

2025-08-15 12:10:00 CEST

Átlagosan 1–2 millió forint között költöttek építőanyagra az első félévben, vagyis csak a legszükségesebb felújításokat végezték el az ingatlantulajdonosok. Ez azt mutatja, hogy az eddig elérhető otthonfelújítási támogatások nem hozták meg a várt piaci élénkülést, ami elsősorban a bonyolult adminisztrációnak és a jogosultak szűk körének tudható be – összegezte a helyzetet Juhász Attila, az Újház Zrt. és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke közleményében.

A szakember kiemelte: az építőanyagpiac forgalma 2023-ban jelentősen visszaesett az előző évekhez képest, és az ágazat azóta sem talált igazán magára. Nem lett jobb a helyzet 2025-ben sem, sőt, a verseny már annyira kiéleződött, hogy az idei első félévben az építőanyagok átlagárai éves alapon 1,3 százalékkal mérséklődtek. Különösen a falazóanyagok és a hőszigetelő anyagok ára csökkent – derül ki a tagozat 2025. I. féléves értékeléséből.

A kereslet csökkenésével párhuzamosan nőtt a vásárlói árérzékenység, a vevők többsége kivárással reagál a gazdasági és szabályozási környezetre. Különösen a kisebb és közepes értékű projektek hiánya fékezi a kilábalást, a kosárérték csökkenése okozza a legnagyobb problémát. A lakossági vásárlások összességében várakozás alatti szinten voltak, miközben egyes termékkörök forgalmából látható a felújítási és energetikai korszerűsítési szándék.

Kiemelkedő volt a burkolatok, szaniterek, hő- és vízszigetelő rendszerek, valamint a tetőfedő anyagok iránti kereslet. Az ágazat a szeptemberben induló Otthon Start program mellett egy széles rétegek számára megnyíló, államilag támogatott lakossági felújítási programban bízik. Mindeközben az elmúlt hetekben véglegesedtek az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) részletszabályai, amelyek nyomán már idén szeptembertől, a következő években közel 150 ezer hazai lakóépület újulhat meg energetikai szempontból akár ingyenesen, akár kedvező feltételekkel – mutatott rá Juhász Attila a kedvező fordulat esélyére.