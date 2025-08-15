Megvan, mikor tér vissza Magyarországra Kapu Tibor

Budapest;űrkutatás;Houston;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;Kapu Tibor;

Augusztus 18-án délelőtt száll le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, egy rövid beszéd után kérdésekre is válaszol majd.

Augusztus 8-án sikeresen lezárult Kapu Tibor földet érését követő rehabilitációjának aktív szakasza Houstonban, mostanra pedig az is kiderült, mikor tér haza Magyarországra – derül ki a HUNOR (Hungarian to Orbit) Program pénteki leveléből.

Magyarország második nemzeti kutatóűrhajósa augusztus 18-án délelőtt száll majd le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Érkezését követően sajtótájékoztatót tartanak, ahol egy rövid beszéd után Kapu Tibor válaszol majd a sajtó kérdéseire is.

Az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival.