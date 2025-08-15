Akár 38 fokot is mérhetünk pénteken, a hétvégén többfelé már piros figyelmeztetés lesz érvényben

Hét vármegyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér és Tolna) másodfokú, további tíz vármegyére (Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Veszprém és Zala) pedig elsőfokú figyelmeztetést adtak ki péntekre a hőség miatt.
A HungaroMet előrejelzése szerint túlnyomóan felhőtlen vagy derült lesz az ég. Csapadék nem várható, és többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Az ország középső sávjában, illetve a Dél-Alföldön 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A maximumok 33 és 38 fok között alakulhatnak.
Szombaton már az egész országban figyelmeztetés lesz érvényben. Hat vármegyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér és Tolna) a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adták ki, itt a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat.
Mint megírtuk, az Országos Tisztifőorvos csütörtöktől vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Ez a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a katasztrófavédelem közös közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a rendkívüli melegben a szervezet gyorsan kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig hamar rosszulléthez vezethet. Azt kérik, hogy a legforróbb órákban mindenki kerülje a tűző napot, keressen árnyékot, vagy hűtött helyiséget. Kiemelten fontos, hogy gyermekeket, időseket, betegeket vagy háziállatokat soha ne hagyjanak zárt járműben, még rövid időre sem.