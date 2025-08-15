Meghalt Ágoston, a leukémiás kisfiú, akinek a megmentéséért összefogott az ország

Magyarország;gyász;Egyesült Államok;kisfiú;kezelés;leukémia;adománygyűjtés;

2025-08-15 15:13:00 CEST

Felfoghatatlanul szomorú.

„Ágoston ma reggel 7:20-kor utoljára vett levegőt a karjainkban. Békésen teltek az utolsó napjai, nem szenvedett. Felfoghatatlan űrt hagy maga után, a szívünk darabokban” – tudatták magyarul és angolul annak a leukémiás kisfiúnak, Tóth-Helli Ágostonnak a szülei, aki néhány hónapos kora óta küzdött a leukémia egy nagyon ritka és agresszív fajtájával.

„Örökké szeretünk, Kisfiunk!” – írta az édesanya és az édesapa a gyermekük gyógyulásáért létrehozott Facebook-oldalon. A szülők korábbi Facebook-posztjaiból kiderült, hogy a kisfiú szervezete végül nem reagált a megkezdett kezelésekre.

Április elején elsőőként a Népszava számolt be róla, hogy az akkor tízhónapos Tóth-Helli Ágoston a leukémia egy ritka és potenciálisan halálos fajtájával küzd. Ekkor a szülők fél éve jóformán a kórházban éltek a kisfiukkal, és alig négy hetük maradt összeszedni az 1,2 millió dollárt a kórházi számlákra.

Azért, hogy a ma még csak az Egyesült Államokban elérhető immunterápiás kezelés nyomán a kisfiú a gyógyulás útjára léphessen, kisebb társadalmi mozgalom indult. Cikkünk nyomán összesen több mint 31 ezer magánszemély és 46 cég segített, szó szerint megmozdult Magyarország, a gyűjtés ügyét mások mellett felkarolta Bödőcs Tibor humorista, illetve a Budapest Airport Zrt. elnöke, Lóga Máté is. Három hét alatt összejött a kezeléshez szükséges 460-470 millió forint így.