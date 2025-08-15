Magyar Péter: Egy nyolchónapos kislány is elkapta a fehérvári kórházban azt a bakteriális fertőzést, amelyik miatt vízkorlátozás van a szülészeten

Székesfehérvár;csapvíz;baktériumfertőzés;Magyar Péter;

2025-08-15 14:19:00 CEST

A Tisza Párt elnökét a gyermek édesanyja tájékoztatta arról, hogy miután elhagyták az intézményt, ő és a kislánya is megbetegedett.

„Egy 8 hónapos kislány édesanyja arról tájékoztatott, hogy május 27-én került be a gyermekével a székesfehérvári kórházba 2 napra. Miután elhagyták az intézményt ő is és a kislánya is megbetegedett” – írja Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnökének bejegyzésében az áll,

a kislánynál azt a pseudomonas aeruginosa baktérium fertőzést mutatták ki a kenetből, ami miatt július 27. óta hivatalosan is emberi fogyasztásra és a gyerekek mosdatására alkalmatlan a csapvíz.

Magyar Péter azt is közölte, hogy „mielőtt a szabadságát töltő Takács Péter egészségügyi államtitkár újra hazudozni és vádaskodni kezdene” jelzi, nála vannak a kislány leletei. A Tisza Párt elnöke szerint a kislányt a mai napig kezelik emiatt a bakteriális fertőzés miatt, a háziorovosa pont tegnap járt tájékozódni a kórházban.

Bejegyzése alapján a székesfehérvári kórház orvosigazgatója csütörtökön arról tájékoztatta, hogy már korábban is többször megjelent ugyanez a rendkívül veszélyes baktérium a kórház vízrendszerében, ugyanakkor azt tagadta, hogy bárki megfertőződött volna.

A politikus kiemeli,

felszólítja a kórház vezetését, Surján Orsolya országos tisztifőorvost és Pintér Sándor belügyminisztert, hogy szakítsák meg nyaralásukat és haladéktalanul tájékoztassák az ország közvéleményét arról, miért hallgatták el hetekig, hogy milyen baktérium található a szülészet, az újszülött sürgősségi osztály és az ambulancia csapvizében.

tájékoztatást kér arról, hogy hány pseudomonas aeruginosa baktérium fertőzést detektáltak idén és vizsgálnak-e ezzel kapcsolatban halálesetet.

joggal várja el az ország közvéleménye, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészti Központ indokolja meg, miként működhet egy olyan kórházi épület, amely nem felel meg a törvényi minimum feltételeknek. Különösképpen arra, hogy hasonló fertőzés esetén egy német kórház érintett újszülött osztályát azonnal bezárták a teljes fertőtlenítés idejére.

Mint megírtuk, csütörtökön Magyar Péter tartotta meg azt a tájékoztatást a Fejér megyei kórház betegellátását nehezítő vízfertőzésről, amelyet minden bizonnyal szívesebben hallott volna a közönség már korábban az ágazatot vezető államtitkártól. A Tisza Párt elnökét a kórház menedzsmentje fogadta és orvos-igazgatója tájékoztatta a hetek óta fennálló válsághelyzetről. Innen tudjuk, hogy az intézményben július 27-én észlelték egy mintavételnél, az úgynevezett pseudomonas aeruginosa baktérium jelenlétét, és ez a kórokozó azóta is benn van a csövekben. A szóban forgó baktérium legtöbbször bőrfertőzést, de súlyos egyéb megbetegedéseket is tud okozni, különösen csecsemőknél és az anyjuknál.

Az orvosigazgató arról is tájékoztatta Magyar Pétert, hogy a baktérium fertőzés nem ismeretlen a számukra, a mostani esetet megelőző hónapokban már kétszer is találtak ilyet csövekben, viszont azokat egy egyszerű fertőtlenítéssel 12 óra alatt föl tudták számolni. A mostani esetben viszont hetek óta hiába próbálkoztak különféle módszerekkel, eddig csak időlegesen sikerült csökkenteni a csíraszámot a csövekben. Magyar Péter megkérdezte az igazgatótól, hogy felmerült-e az épület ideiglenes bezárása, ami lehetővé tenné a gyorsabb fertőtlenítést. Erre azt a választ kapta, hogy ennek elrendelése az NNGYK jogköre, de azzal nem éltek.

Azt Magyar Péter tájékoztatója után lapunk is megkérdezte az NNGYK-tól, hogy miért nem zárták le az osztályt, eddig nem kaptuk meg a választ. Amint megérkezik, közzétesszük.