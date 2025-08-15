A magyar tenger legyen minden magyaré

Balaton;DK;Dobrev Klára;

2025-08-15 18:05:00 CEST

A Demokratikus Koalíció kirándulást szervezett 120 embernek akik nélkülük nem látták volna idén a Balatont.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalícó enöke balatonlellei sajjtótájéjoztatóján arraól beszélt, hog ma a Balaton nem mindenkié. Egy családnak egy egnapos kirándulás is több tízezer egy heti nyaralás pedig több százezer forintba kerül. Ezt a magyarok döntő többsége egyszerűen nem engedheti meg magának. Az ellenzéki politikus beszámolt arról, hogy a DK 120 ember részére szervezett egnapos balatoni kirándulást, lehetőséget teremtve arra, hogy láthassák, és legalább egy napig élvezhessék a magyar tengert. A csoportban voltak nevelőszülők, állami gondozott fiatalok és nyugdíjasok, akiknek ez önerőből elérhetetlen lenne.

„Mi baloldaliak úgy gondoljuk, hogy a politika nem acsarkodásról, veszekedésről szól, hanem ténylegesen segítségről is. Arról, hogy megmutassuk, milyen világot képzelünk. Aki tisztességgel dolgozik, vagy ledolgozott egy életet, annak igenis jár egy hét felhőtlen szabadság. 2025 Európájában ennek minimumnak kéne lennie, és mégis nagyon sok magyar számára ez elérhetetlen” – fogalmazott DK elnöke.

Dobrev Klára szerint 2026 után az Orbán-rendszer bukása után azért is kell a baloldal, hogy „a Balaton mindenkié legyen, ne csak a kiváltságosoké”. A párt ezért követeli azt is, hogy minden településen legyen szabadstrand, valamint hogy az állam tisztességes bérekkel, nyugdíjakkal, aki pedig rászorul, annak támogatással biztosítsa a nyaralás lehetőségét. „Mi megtettük az első kicsi lépést, és 2026 után olyan kormány kell, amelyikben erős baloldali érdekképviselettel ezt is el fogjuk tudni érni” – hangsúlyozta az ellenzéki párt elnöke.