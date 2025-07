Club Aliga: Negyedszerre is megsemmisítette a kikötő használatbavételi engedélyét a bíróság

fővárosi kormányhivatal;Pécsi Törvényszék;Balatonvilágos;Balatonaliga;gigaberuházások;Club Aliga;Aligai Fürdőegyesület;

2025-07-26 05:55:00 CEST

Sorra nyerik a pereket a balatonaligai civilek, ám ettől még továbbra is joggal félthetik partszakaszukat, hiszen a hivatalok láthatóan nem gördítenének akadályokat a Club Aliga-gigaberuházás elé.

Negyedszerre is megsemmisítette a fővárosi kormányhivatalnak a Club Aligában épült kikötő kapcsán kiadott használatbavételi engedélyét a Pécsi Törvényszék. A grémium ismét új eljárásra kötelezte a hivatalt, s egyben kikötötte, a kikötő engedélyezésének elbírálásánál nem alkalmazhatja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokra érvényes rendelkezéseket, ugyanis a kikötő elválaszthatatlan része a tó, melyre nem vonatkoznak az említett törvényi előírások.

- A bíróság szerint a kikötő használatbavételi engedélyezése kapcsán az általános és helyi jogszabályok szerint kellett volna döntenie a kormányhivatalnak

– magyarázta a törvényszék ítéletét Bukovszki András, a Club Aliga beépítése és a part lezárása ellen tiltakozó civil szervezet, az Aligai Fürdőegyesület (AFE) elnökhelyettese. – Sokatmondó, hogy a kormányhivatal mellett a tulajdonos Pro-Mot Hungária, illetve a balatonvilágosi önkormányzat (a település egyik része Balatonaliga – a szerző) is alperesi érdekeltként vett részt a perben. Vagyis a világosi önkormányzat egyértelműen együttműködik a céggel.

Lapunkban évek óta folyamatosan nyomon követjük, az AFE hogyan próbálja megakadályozni a Club Aliga teljes átépítését és kiárusítását: a civilek szerint ugyanis a helyiek ismét elveszítik majd a rendszerváltásig lezárt, azóta viszont szabadon használt tópartjukat. A beruházó Pro-Mot ugyan erős kormányzati hátszéllel rendre minden engedélyt gyorsan megkapott az illetékes kormányhivataloktól és hatóságoktól, a civilek viszont sikerrel támadták meg a különböző engedélyeket a bíróságon. Ezek után a kormány 2023 szeptemberében módosította a kiemelt kormányrendeletet, mely közcélú szállodaépítés helyett már komplex ingatlanfejlesztésre, azaz mindenféle ingatlanra vonatkozik, vagyis szinte ellehetetlenítette a beruházást ellenzőket, hogy jogi úton küzdjenek partjukért.

A Pro-Mot korábban több Fidesz-közeli oligarcha - Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és Jellinek Dániel – kezén is átment, jelenlegi tulajdonosa a Bayer Property, mely a szintén a NER-hez erősen kötődő Balázs Attila érdekeltsége. A cég egykori, külföldi – a holland kereskedelmi kamarához bejegyzett – tulajdonosai 2013-ban a helyi építési szabályzat alapján megállapodtak a balatonvilágosi önkormányzattal, s vállalták, hogy a parti sétányt megnyitják a helyiek előtt, a területet önálló helyrajzi számra helyezik, s a Club Aliga esetleges értékesítése esetén a vevőknek is biztosítaniuk kell a sétány közösségi használatát. A cég akkori tulajdonosai végül elmulasztották az önálló helyrajzi számra helyezést, komoly bajt zúdítva ezzel a helyiek nyakába. A hajdani pártüdülő, a Club Aliga területén ugyanis a Pro-Mot jelenlegi tulajdonosa luxusüdülő-komplexumot akar kialakítani. A hajdani pártvezetők nyaralóhelyét, az Aliga II-t pedig felparcellázta és – mint arról a Népszava anno elsőként beszámolt – eladta a tómederig nyúló, vélhetően a Balaton-part legexkluzívabbnak számító telkeit. Jellemzően ingatlanfejlesztő-hasznosító cégek vásárolták a telkeket miután a település mellett az állam sem élt elővásárlási jogával, hozzásegítve ezzel a tulajdonos céget több mint 7 milliárd forintnyi bevételhez.

A cég emellett a régi, közforgalmú nagyhajós kikötőt elbontva új kikötőt épített, melynek mólószárait lezárta volna a helyiek elől. Az engedélyek alapján a terület a Pro-Mot birtokába került volna, az AFE azonban hosszas jogi eljárásokkal elérte, hogy maradjon az eredeti állapot, vagyis a magyar állam a tulajdonos, s Balázs Attila érdekeltsége csak kezelője a kikötőnek és a felépítményeknek.

- Így egyelőre bárki használhatja a mólót és előtte a partszakaszt, nem lehet lezárni

– folytatta Bukovszki András, aki megjegyezte: hajlandóak lennének a kompromisszumra, s fel is ajánlották Balázs Attilának, hogy tárgyaljanak, s megegyezés esetén a perektől is visszalépnének, ám a Pro-Mot tulajdonosa érdemben nem foglalkozott velük. – Szeretnénk, ha a móló végére közcélú, személyszállító nagyhajó állomás épülne, mint ahogyan korábban is működött ilyen a parton. Emellett arra kértük, a vitorlások mozgatásához szükséges kerekes bakdarut másutt állítsák fel, ahol nem zavar ennyire a településképbe, ráadásul ennek 100 méteres körzetében nem megengedett a fürdés, vagyis csökkent a strand területe.