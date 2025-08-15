Eldőlt, elbocsátja dolgozóit az Operaház

elbocsátások;Magyar Állami Operaház;

2025-08-15 15:31:00 CEST

A szakszervezetek kiállása ellenére már csak a saját költségükön, munkajogi perben bízhatnak az Operaház elbocsátott dolgozói, ha szeretnék megtartani munkájukat.

Csütörtökön tárgyalt a Magyar Állami Operaház 29 dolgozójának elbocsátásáról a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete és az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete (ODFSZ) az intézmény vezetőségével. A döntéssel szembeni fellebbezésre azért is volt lehetősége a szakszervezeteknek, mert azt korábban az intézménnyel kötött közös, kollektív szerződésükben is lefektették – most úgy tűnik, hiába.

A szakszervezetek nemrég több ízben felhívták arra a közvélemény és a szakma figyelmét, hogy az elbocsátások mögött szerintük egyfajta bosszúhadjárat áll, miután az elküldött kollégák közül többen részt vettek a korábbi sztrájkban, szakszervezeti tagok vagy nyilvánosan felszólaltak a szakmát érintő problémákkal kapcsolatban és Ókovács Szilveszter főigazgató személyével szemben éles kritikákat fogalmaztak meg.

A csütörtöki megbeszélésen részt vett az intézmény igazgatóhelyettese, Főző Virág, aki a szakszervezetek képviselőivel a helyszínen közölte: semmiképp sem kívánnak változtatni korábbi döntésükön.

– Egyértelmű, hogy ez leszámolás, megtorlás, megfélemlítés. Az a helyzet, hogy az egyenlő bánásmódról szóló törvénnyel, valamint a munka törvénykönyvében is megfogalmazott méltányos mérlegelés elvével is szembemegy, ami jelenleg történik – értékelte a fejleményeket kérdésünkre Bárány Balázs Péter, az ODFSZ elnöke.

A szakszervezet még a megbeszélést megelőzően ugyanis egy nyilvános közleményben emelte ki: az elküldött dolgozók között van többek között egy 78 százalékos rokkantsággal élő, súlyos beteg művész, egy háromgyerekes, elismert művész és egy kétgyerekes szólamvezető zenész is. Ennek értelmében az érintettek már kizárólag perben harcolhatnak állásukért, amennyiben ők maguk megfizetik annak borsos árát.