Cseh külügyminiszter: Ha Putyin komolyan gondolná a béketárgyalásokat, nem támadná egész nap Ukrajnát

2025-08-16 08:51:00 CEST

„A probléma az orosz imperializmus, nem Ukrajna szabadságvágya” – jelentette ki Jan Lipavský Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója után. Csehország külügyminisztere úgy látja, az orosz elnök ostobaságokat beszélt az ukrajnai háborúról.

Jan Lipavský cseh külügyminiszter bírálta Vlagyimir Putyint az alaszkai csúcstalálkozó után, szerinte az orosz elnök a sajtótájékoztatón ostobaságokat beszélt az ukrajnai háborúról – írja a Politico.

„Putyintól ugyanazokat a propagandisztikus ostobaságokat hallottuk a »konfliktus gyökereiről«, amelyeket az orosz állami televízió is terjeszt” – írta Lipavský a két elnök sajtótájékoztatója után az X-en. Hozzátette: „A probléma az orosz imperializmus, nem Ukrajna szabadságvágya.”

Putyin, aki a sajtótájékoztatón elsőként szólalt meg az újságírók előtt, arról beszélt: Ukrajna „alapvető fenyegetést” jelent Oroszország biztonságára, és hogy „meg kell szüntetni a konfliktus minden elsődleges okát”. A brüsszeli lap emlékeztet: a Kreml már régóta hivatkozik a háború „gyökereire”, amelyek között szerepel Ukrajna NATO-tagságának megakadályozása és az a hamis állítás, hogy az ukrán kormányt nácik irányítják.

Lipavský nem kritizálta az amerikai elnököt, sőt méltatta őt a háború leállítására tett kísérleteiért. Hozzátette, elvárja Trumptól, hogy tájékoztassa Európát a mai tárgyalások eredményeiről, beleértve Volodimir Zelenszkijt is. Az ukrán elnök egyébként az alaszkai kétoldalú tárgyalások előtti órákban arról számolt be, hogy Oroszország folytatta Ukrajna támadását. Ezzel kapcsolatban a cseh külügyminiszter azt mondta:

„Ha Putyin komolyan gondolná a béketárgyalásokat, nem támadná egész nap Ukrajnát.”

Sikerült igazán jó előrelépést elérni – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai rendezésről Alaszkában helyi idő szerint pénteken tartott csúcstalálkozóját követően rendezett közös sajtótájékoztatójukon, melyen aztán az is elhangzott, hogy konkrét megállapodás nem született az ukrajnai háborút illetően.

Vlagyimir Putyin azt közölte: „Országunk őszintén érdekelt abban, hogy véget vessen ennek. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az ukrajnai rendezésnek tartós és hosszú távú jelleget kell hordoznia, meg kell szüntetni a válság összes kiváltó okát, amelyekről már többször is beszéltünk, biztosítani Oroszország összes jogos aggályának figyelembevételét, helyreállítani az igazságos egyensúlyt a biztonság terén Európában és a világ egészében.”