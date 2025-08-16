Orbán Viktor: A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt

„Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége” – így kommentálta Orbán Viktor szombat délelőtt a Facebook-oldalán Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóját. A magyar kormányfő rövid posztjában hozzátette:
„A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Soha rosszabb hétvégét!”
Mint arról beszámoltunk, a Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai rendezésről Alaszkában helyi idő szerint pénteken tartott csúcstalálkozóját követően rendezett közös sajtótájékoztatón elhangzott, hogy konkrét megállapodás nem született az ukrajnai háborút illetően. Noha a két elnök nem bocsátkozott részletekbe a találkozón megbeszélteket illetően, és az újságírók kérdéseire sem válaszoltak, minden jel arra utal, hogy a találkozóból csak Putyin profitált.Donald Trump Alaszkában: Nincs megállapodásCseh külügyminiszter: Ha Putyin komolyan gondolná a béketárgyalásokat, nem támadná egész nap UkrajnátSzijjártó Péter szerint „nagyrabecsülés illeti” Vlagyimir Putyint és Donald Trumpot a csúcstalálkozó létrejöttéért