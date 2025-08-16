Oroszország;Orbán Viktor;Egyesült Államok;csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Alaszka;Donald Trump;béketárgyalások;orosz-ukrán háború;

Orbán Viktor: A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt

A kormányfő is elmondta a véleményét Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai csúcstalálkozójáról.

„Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége” – így kommentálta Orbán Viktor szombat délelőtt a Facebook-oldalán Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóját. A magyar kormányfő rövid posztjában hozzátette: 

„A világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. Soha rosszabb hétvégét!”

Mint arról beszámoltunk, a Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai rendezésről Alaszkában helyi idő szerint pénteken tartott csúcstalálkozóját követően rendezett közös sajtótájékoztatón elhangzott, hogy konkrét megállapodás nem született az ukrajnai háborút illetően. Noha a két elnök nem bocsátkozott részletekbe a találkozón megbeszélteket illetően, és az újságírók kérdéseire sem válaszoltak, minden jel arra utal, hogy a találkozóból csak Putyin profitált. 

Azt állítja, hogy vajúdó felesége szobájába is bejártak a vízvezeték-szerelők, de arról is beszélt, hogy a kisfiát két napig nem lehetett megmosdatni. Az intézményben hónapok óta nem jó a csapvíz egy baktérium miatt.