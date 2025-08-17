Nagy Feró: Azahriah olyan, mint a malária

Nagy Feró;Azahriah;

2025-08-17 10:30:00 CEST

A Beatrice énekesének megtetszett a rendszer.

„Azahriah, olyan, mint a malária” – mondta Nagy Feró a Beatrice koncertjén a Tabánban szombaton kora este

A rendezvény – írja a hvg.hu – a Szent István-nap keretében megrendezett Retro Tabán koncertsorozat részeként zajlott.

Egy résztvevő elmondása szerint a Beatrice fellépésén a korábbi Tabán-rendezvényekhez képest viszonylag kevés néző gyűlt össze, becslése szerint körülbelül ezren lehettek a színpad előtt. A visszajelzések alapján az alacsonyabb részvételben szerepet játszhatott a hőség is: a helyszínen árnyékban is 35 Celsius-fokot mértek, amit még a 380 forintos sör sem enyhített.

Nagy Feró egy korábbi nyilatkozatában szintén bírálta a fiatal előadót, akit „kis taknyosnak” nevezett.