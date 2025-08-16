ByeAlex a Heim Pál Gyermekkórház alapítványának adja az állami koncertlemondás miatti kötbért

lemondás;kritika;felajánlás;koncertek;Heim Pál Gyermekkórház;kötbér;listázás;ByeAlex;megbélyegzés;

2025-08-16 17:15:00 CEST

A zenész szerint rossz, ha az országban listázzák, megbélyegzik a szabadelvű előadókat. Állítja, kifogásolt dala kritikus, de hazafias.

„Gondolom, mostanra már mindenki hallotta, hogy egy augusztus 20-i koncertünket meg nem indokolt okokból kifolyólag lemondták. A lemondás ideje erősen egybecseng az Az én országom című dalom megjelenésével, amiben egyébként egyetlen kifejezetten lázító, uszító gondolat sincsen megfogalmazva a kormányunk ellen, pedig két hete ezt kiabálják rá” – posztolta Facebook-oldalán szombaton ByeAlex azután, hogy a héten lapunk is beszámolt arról, hogy a Margaret Island zenekarral együtt törölték az előadó és zenésztársai fellépését az egyik állami rendezvényről.

A törlésre gyanúsan azt követően derült fény, hogy Deutsch Tamás fideszes politikus listázta a szerinte mocskosfideszező előadókat, zenekarokat. ByeAlex közönsége felől ilyen skandálásról eddig nem lehetett hallani, így valóban a pártállami időszakra emlékeztető cenzúrára lehet gondolni, különösen, hogy a Telexnek korábban az említett esemény szervezői azt közölték a lépéssel kapcsolatban: „Minden évben szem előtt tartjuk az államalapítás ünnepén a műsorok politikamentességét, amely minimumelvárásként fogalmazódik meg minden fellépővel szemben, melyet a fellépők a szerződésükben vállalnak is.”

Az én országom című dalban ilyen szövegrészek borzolhatták a kormánypárti szervezők idegeit: „Ha becsukom a szemem, loptok”. (...) Ki tehet a bánatról, ami itt van? / Mindig a milliárdos tanítja a szegénynek a hittant”. „Szerintem, egy rendkívül elegáns, igaz valóban csípős, kritikus, de hazafias dal lett. Ha egy ilyen dal miatt ma hazánkban egy előadónak koncertet mondanak le, és listázásokkal bélyegzik meg őt, az szerintem egy rossz módja a szabadelvű művészekkel való diskurzusnak” – írta ByeAlex.

Hozzátette, a szervezők a szerződésből fakadó kötbérezés miatt a zenekaruk és stábjuk gázsiját teljesen korrekt módon megtérítik. Ő pedig a részét felajánlja a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítványnak, mert – hangsúlyozta – nem fogad el olyan munkáért pénzt, amit nem végzett el.