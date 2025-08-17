Magyar Péter: A Fidesz már azt méri, hogy le kell-e váltania az egészségügyi államtitkárt

Magyar Péter;Takács Péter;Tisza Párt;

2025-08-17 12:53:00 CEST

Szerinte nemcsak Takács Péternek, hanem Pintér Sándornak, valamint Orbán Viktornak is mennie kellene.

Közvélemény-kutatással méri a Fidesz, hogy menesztenie kell-e az egészségügyi államtitkárt – állította a Tisza Párt elnöke.

Minderről Magyar Péter a Facebookon posztolt, bizonyítékot vagy konkrétumot azonban nem csatolt bejegyzéséhez. Bírálta, hogy Takács Péter eddig nem látogatott el a székesfehérvári kórházba, ahol a pseudomonas aeruginosa nevű kórokozót azonosították a vízvezeték-rendszerben. Az államtitkár korábban úgy nyilatkozott, csupán egy műszaki problémát jelző baktériumról van szó.

Magyar Péter hivatalos, általa meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta, a súlyos kórházi fertőzések 10 százalékáért ez a kórokozó felel. Úgy fogalmazott, Takács Péternek távoznia kell, mivel „folyamatosan a betegek szemébe hazudik, (...) ahelyett, hogy meglátogatná és segítené az érintett kórházat, inkább uszít és hergel.”

Hozzátette, hogy nemcsak az államtitkárnak, hanem „miniszterének és valódi főnökének” is távoznia kell.