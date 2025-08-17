Magyar Péter;Takács Péter;Tisza Párt;

Magyar Péter: A Fidesz már azt méri, hogy le kell-e váltania az egészségügyi államtitkárt

Szerinte nemcsak Takács Péternek, hanem Pintér Sándornak, valamint Orbán Viktornak is mennie kellene. 

Közvélemény-kutatással méri a Fidesz, hogy menesztenie kell-e az egészségügyi államtitkárt – állította a Tisza Párt elnöke.

Minderről Magyar Péter a Facebookon posztolt, bizonyítékot vagy konkrétumot azonban nem csatolt bejegyzéséhez. Bírálta, hogy Takács Péter eddig nem látogatott el a székesfehérvári kórházba, ahol a pseudomonas aeruginosa nevű kórokozót azonosították a vízvezeték-rendszerben. Az államtitkár korábban úgy nyilatkozott, csupán egy műszaki problémát jelző baktériumról van szó.

Magyar Péter hivatalos, általa meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta, a súlyos kórházi fertőzések 10 százalékáért ez a kórokozó felel. Úgy fogalmazott, Takács Péternek távoznia kell, mivel „folyamatosan a betegek szemébe hazudik, (...) ahelyett, hogy meglátogatná és segítené az érintett kórházat, inkább uszít és hergel.”

Hozzátette, hogy nemcsak az államtitkárnak, hanem „miniszterének és valódi főnökének” is távoznia kell.

Az valamiért nem került szóba, hogy Oroszország beavatkozik a szuverén Magyarország belügyeibe.