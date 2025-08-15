Takács Péter államtitkár átengedte a terepet a Tisza Pártnak

kórház;Székesfehérvár;baktériumfertőzés;Magyar Péter;

2025-08-15 05:50:00 CEST

Csütörtökön Magyar Péter tartotta meg azt a tájékoztatást a Fejér megyei kórház betegellátását nehezítő vízfertőzésről, amelyet minden bizonnyal szívesebben hallott volna a közönség már korábban az ágazatot vezető államtitkártól.

A Tisza Párt elnökét a kórház menedzsmentje fogadta és orvos-igazgatója tájékoztatta a hetek óta fennálló válsághelyzetről. Innen tudjuk, hogy az intézményben július 27-én észlelték egy mintavételnél, az úgynevezett Pseudomonas aeruginosa baktérium jelenlétét, és ez a kórokozó azóta is benn van a csövekben. A szóban forgó baktérium legtöbbször bőrfertőzést, de súlyos egyéb megbetegedéseket is tud okozni különösen csecsemőknél és az anyjuknál.

Az orvosigazgató arról is tájékoztatta Magyar Pétert, hogy a baktérium fertőzés nem ismeretlen a számukra, a mostani esetet megelőző hónapokban már kétszer is találtak ilyet csövekben, viszont azokat egy egyszerű fertőtlenítéssel 12 óra alatt föl tudták számolni. A mostani esetben viszont hetek óta hiába próbálkoztak különféle módszerekkel, eddig csak időlegesen sikerült csökkenteni a csíraszámot a csövekben.

A július 27-i első mintavétel eredménye után a fertőzéssel érintett B épületben a kórház azonnal felfüggesztette az ivóvízhasználatot, és átálltak üveges ásványvízre. Ebből tudtak az emberek inni, adott esetben tisztálkodni, és közben tovább kísérleteztek a fertőtlenítéssel. Miután nem sikerült a baktériumot kiirtani, augusztus 6-ra összehívtak egy egyeztetést, amelyen képviseltette magát a kórház műszaki üzembentartója, a B+N nevezetű cég , a kórházak műszaki problémáit menedzselő Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Fejér Megyei Kormányhivatal és a kórház menedzsmentje. Ezen a fórumon született döntés egyebek mellett arról, hogy napközben lehet a vizet tisztálkodásra használni, de abból sem inni, sem abban csecsemőt fürdetni nem szabad. Ez péntekig van érvényben. Ha addigra sem sikerül megtisztítani a csöveket, akkor állandósítják a részleges vízhasználati előírásokat.

Most a kórház éjszakánként fertőtlenítőszerrel tölti föl a vezetékeket, és ezalatt nem szabad megnyitni a csapokat. Létrehoztak egy vízvételi pontot a kórház sürgősségi részlegén, ahova egy külső vezetékből érkezik tiszta víz, de ez nem tudja ellátni az egész épületet. Terv van arra is, hogy beszereznek egy állandó fertőtlenítő gépet, amely biztosíthatja, hogy baktériummentes legyen a víz. Ezzel ismét lesz ivóvíz is a kórház B épületében. Ám, hogy ez a gép mikor állhat szolgálatba, azt nem tudja még az intézmény menedzsmentje. Magyar Péter elmondta, az orvosigazgató arról is tájékoztatta, hogy utóbbi tíz napban mintegy százan szültek a kórházban, a babák mintegy harmada császármetszéssel jött a világra. Az intézmény szülést nem mondott le, az igazgató szerint pácienseik bizalma a nehézségek ellenére is töretlen.

Magyar Péter megkérdezte az igazgatótól, hogy felmerült-e az épület ideiglenes bezárása, ami lehetővé tenné a gyorsabb fertőtlenítést. Erre azt a választ kapta, hogy ennek elrendelése az NNGYK jogköre, de azzal nem éltek. Magyar Péter erre nemzetközi példákat idézett. Így például a 2013-as németországit, amelyben szintén egy csecsemő osztály volt érintett, és ott azonnal bezárták az osztályt. Az újszülötteket más intézménybe vitték, és a fertőtlenítés után a csaptelepeket és a szűrőket is lecserélték.

(Azt Magyar Péter tájékoztatója után lapunk is megkérdezte az NNGYK-tól, hogy miért nem zárták le az osztályt, eddig nem kaptuk meg a választ. Amint megérkezik, közzétesszük.) Magyar Péter beszélt arról, hogy sem az államtitkár, sem a belügyminiszter nem ment el még július 27. óta a havária-helyzetben lévő kórházba.

Ám a jelek szerint az államtitkár érzékenyen követi a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház körüli történéseket. Így például Magyar Péter fenti tájékoztatójára már előzetesen is reagált a közösségi oldalán. Ott egyebek mellett azt írta: „ Péter Magyar több tévéstábbal és drónokkal jelent meg a fehérvári kórházban. Hamarosan hergelés- és hazugságcunami következik!”