Úgy tűnik, hogy újabb, a korábbiakhoz képest jóval szerényebb dubaji lakás megvásárlására készül Matolcsy Ádám

New York;Dubaj;luxuslakás;ingatlanok;Tesla;Matolcsy Ádám;

2025-08-18 08:44:00 CEST

Kiderült az is, hogy a volt jegybankelnök fiához köthető kör két Tesla Cybertruckot is tervezett beszerezni a dubaji élethez, a New York-i lakás havi fenntartási költségei milliókra rúgnak.

Idén a korábbiakhoz képest ugyan szerényebb lakással, de tovább bővülhet a Matolcsy Ádámhoz köthető dubaji ingatlanportfólió: a volt jegybankelnök fia most egy 110-120 millió forint közötti lakás megvásárlására készül Dzsumeira városrészben, ahol rooftop edzőterem, úszómedence, padélpálya és meditációs szoba is van az épületen belül – írja a Telex.

A Helvetia Residences nevű társasház Dubaj legismertebb mesterségesen kialakított, pálma alakú szigetétől, a Palm Jumeirah-tól húsz perc autóútra található. A portál által megismert iratok alapján

tavaly Matolcsy Ádám is megjelent az érdeklődők között, sőt, már meg is kezdődött a 2026-ban átvehető luxuslakás kifizetése.

A portál úgy tudja, tavaly július közepén Matolcsy Ádám egy minelley.ae-s végződésű e-mail-címre kapott egy értesítést a Helvetia Residences fejlesztőjétől, ami arról szólt, hogy májusban kellett volna kifizetnie a második részletet, összesen 126 500 dirhamot (kb. 11,7 millió forintot), és addigra ráadásul már esedékes lett volna a harmadik, ugyanekkora összeg befizetése is. A fejlesztő azt írta, a lehető leghamarabb várják a kifizetést, amit nem sokkal később sikerült is elintéznie Valkó Mihálynak, a Quartz Befektetési Alapkezelő vezetőjének.

A Telex által megismert iratok alapján az 1107-es számú lakást a Future Holding Limited nevére regisztrálták a földhivatal rendszerében. Márciusra aztán esedékes lett a negyedik részlet kifizetése is: erről a portál információi szerint szintén Valkó Mihály egyeztetett a Matolcsy Ádám közvetlen tulajdonában lévő Magyar Stratégiai Zrt. leányvállalatának, a New Wave Service Kft.-nek az egyik pénzügyesével, aki

a fizetési határidő lejárta után két nappal azt ígérte, „kérek rá forrást”.

A Helvetia Residences hivatalos tájékoztatója szerint 10-10 százalékos részletfizetésekkel kell számolnia azoknak, akik lakást vennének. 10 százalék foglaló, majd 10 százalék 2 hónap, 4 hónap, 11 hónap, 17 hónap elteltével, újabb 10 a lakás átvételekor, majd a maradék 40 százalék 2 évre rá. Az átadás a brosúra szerint 2026 második negyedévében várható. Azt, hogy a portál által látott 126 500 dirhamos összeg a lakás árának 10 százaléka lehet – azaz a lakás teljes vételára 1,2–1,3 millió dirham (110–120 millió forint) körüli –, az is alátámasztja, hogy dubaji ingatlanhirdetési oldalakon is találhatóak ekkora összegért apartmanok a Helvetiában. Ekkora összegért egyszobás lakás érhető el: a brosúra szerint a társasház egyszobás lakásai nagyjából 82 négyzetméteresek, amiből 15 négyzetméter az erkély.

A Telex más olyan dubaji költekezések nyomára is bukkant, ahol feltűnt Matolcsy Ádám egyik cége, igaz, itt már Száraz István egyik érdekeltsége is megjelent. 2025. február 11-én 65 710 euró, azaz körülbelül 26 millió forint értékben adtak fel 953 kilogrammnyi csomagot papírdobozokban és műanyagfóliába burkolva a dubaji székhelyű Urban Estate Building Constructing LLC részére. A vámkezelést a Báthory 2015 Kft. nevű cég kérte (meghatalmazóként), ennek vezérigazgatója a már említett Valkó Mihály, tulajdonosa pedig a Millymo Zrt., ami pedig a Felis Magántőkealapon keresztül Száraz István érdekeltsége. A vámkezelésre meghatalmazó ügyintézőként a Matolcsy Ádám tulajdonában lévő Magyar Stratégiai Zrt. egyik alkalmazottját, E. A. E.-t jelölték meg. A cikk szerint a közel egytonnás csomagban

három, darabonként 1,2 millió forintot érő gyapjúszőnyeg, egy szék, ágykeret, grillsütő és a hozzá tartozó eszközök, illetve egy kanapé volt.

Valkó Mihály a Telex megkeresésére azt válaszolta, nem áll kapcsolatban az Urban Estate Building Constructing nevű céggel, az általa vezetett társaság tevékenységéről pedig nem áll módjában információval szolgálni, mivel megítélése szerint azok üzleti titok kategóriájába tartoznak. Száraz István pedig azt közölte, hogy „Valkó Mihály soha nem járt el semmilyen üzleti-, vagy magánügyem vonatkozásában, szóba sem került soha ilyen”, a Báthory 2015 Kft.-nek soha nem volt döntéshozója vagy döntéshozó testületi tagja, a megrendelésről pedig semmilyen tudomása nincs, sem célját, sem hátterét nem ismeri. Az Urban Estate Building Constructinggal pedig semmilyen kapcsolatban nem állt se most, se korábban.

A Matolcsy Ádám baráti köréhez köthető New York-i luxusapartmanról még a 444 írta meg elsőként, hogy a volt jegybankelnök fiának környezete sejlik fel a megvásárlása mögött. A lap akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakás 14 milliárd forintért kelt el 2022-ben, és bár az azt megvásárló céget az Egyesült Államokban jegyezték be, a vevő valójában magyar volt. Az ingatlant megvevő MN A18 LLC-t 2021. április 27-én jegyezték be Amerikában, egyértelműen a 18. emeleti, 18A-ként nyilvántartott lakás megvásárlására. A cég bejegyzésére egy bizonyos R. E. volt a meghatalmazott, a hivatalos adásvételi szerződést pedig az akkor a Somlai Bálint-féle Raw Developmentnél dolgozó L. T. írta alá 2022. június 30-án. A szerződésben szerepelt egy budapesti cím is: a Lövőház utca 39., ami azóta is a Matolcsy Ádám–Száraz István–Somlai Bálint-féle, mostanra egymástól elhidegült kör egyik főhadiszállása.

A szövevényes úton megvásárolt lakást tavaly tavasszal árulni kezdték. A Telex által megismert iratok arra utalnak, hogy idén év elején még biztosan az MN A18 LLC tulajdonában volt, ezt bizonyítja egy év elején az MN A18 LLC-nek kiállított villanyszámla:

bő egy hónapra a szolgáltató 2765 dolláros (közel egymillió forintos) számlát állított ki, a fogyasztás 7900 kilowattóra felett alakult.

A portál összehasonlításképp megjegyzi, hogy egy átlagos háztartás éves fogyasztása 2500–3500 kilowattóra. A 8000 körüli érték még luxuslakásoknál is kirívóan magas, általában nagy alapterület, elektromos fűtés, egész nap működő hűtés- vagy klímaberendezések, beltéri wellness, okosotthon-rendszer és brutális világítórendszer indokolják a magas fogyasztást.

A Telex olyan iratokat is megismert, ahol összeér az amerikai MN A18 LLC nevű cég és Dubaj. Februárban P. B., a Somlai Bálint tulajdonában lévő Somlai Invest egyik leánycége, a Safe Faktor munkatársa levelet írt egy jogi szolgáltatásokat nyújtó amerikai cég munkatársának. Ebben két Tesla Cybertruck megvásárlásához kért segítséget: a járművek még nem voltak elérhetőek az Egyesült Arab Emírségekben, így Amerikában vásárolt volna be, hogy aztán a Cybertruckokat Dubajba szállítsák. P. B.-t az MN A18 LLC már említett A18 lakásával kapcsolatos ügyintézéssel bízták meg, de részt vett más, a cégcsoporthoz kapcsolódó amerikai ügyekben is.

A Telex által megismert dokumentumok tehát arra utalnak, hogy

egy hivatalosan Somlai Bálintnak dolgozó alkalmazott két Cybertruck beszerzését tervezte a Matolcsy Ádámhoz köthető MN A18 LLC nevében.

Bár a Teslától viszonylag egyszerű rendelni – csak egy amerikai telefonszámra és hitelkártyára van szükség –, P. B. azt írta, egyiknek sem volt birtokában. Ezért arra kérte az amerikai ügyvédi irodát, segítsen be a rendelésbe egy telefonszámmal és egy hitelkártyaszámmal, utóbbira P. B. az előzetes megrendelés összegét átutalta volna, majd az ügyvéd segítségével begyűjtötték volna a forgalmikat és eljuttatták volna az autókat a szállítmányozó céghez. A jogi cég képviselője azonban azt tanácsolta, inkább alapítsanak egy új amerikai céget a tranzakcióhoz, ne azt a céget használják a Cybertruckok vásárlására, ami a manhattani luxuslakást is tulajdonolja. Azt is írta,

jogi tanácsadással foglalkozó cégként nem fogadhatnak el az ügyfelektől ilyen jellegű kéréseket, de szívesen segítenek, ha új céget kell alapítani.

Arról, hogy összejött-e a két Cybertruck rendelése, már nem jutott el információ a portálhoz, és az sem egyértelmű, kinek vagy melyik cégnek rendelte volna meg őket P. B.

Valkó Mihály a portál kérdésére azt válaszolta, hogy „a Quartz, vagy bármelyik a kezelésében lévő befektetési alap érdekkörébe tartozó társaság soha semmilyen módon nem kívánt gépjárművek importjával foglalkozni”, így a kérdéskörben érintettség híján nem tud válaszolni. P.B.-t pedig ismeri, de vele egyéb üzleti vagy munkakapcsolatot nem tart fenn.