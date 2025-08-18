Megölte az édesanyját, majd öngyilkos lett egy férfi Gárdonyban

rendőrség;öngyilkosság;emberölés;Gárdony;

2025-08-18 10:13:00 CEST

Tettét egy hozzátartozónak küldött üzenetben ismerte el.

A rendőrségre vasárnap délután bejelentés érkezett arról, hogy Gárdonyban egy lakóházban holtan találtak egy idős asszonyt, akinek halálát idegenkezűség okozta – írja a police.hu.

A rendőrség közleményében az áll, az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekmény elkövetését az elhunyt fia egy hozzátartozónak küldött üzenetben elismerte, majd ezt követően öngyilkosságot követett el. Az ügyben a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást, az elsődleges nyomozási cselekmények jelenleg is folyamatban vannak.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.