A tervezettnél tovább tart a leállás az MVM-nél

MVM;ügyintézés;applikáció;

2025-08-18 11:26:00 CEST

Az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás sem elérhető.

Jelenleg is elérhetetlen az MVM Next applikáció és az online ügyfélszolgálat.

Az MVM még a múlt héten jelezte, hogy augusztus 15-e, péntek reggel 8 óra és várhatóan augusztus 17-e, vasárnap este 10 óra között tervezett karbantartást végez online ügyfélszolgálatán, amelyet követően új funkciókat vezet majd be. Emiatt az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban minden ügyintézés szünetelt.

Elsőként a 24.hu hívta fel a figyelmet arra, hogy a karbantartás nem ért véget a jelzett időpontban, így többek között továbbra sincs lehetőség a mérőállások feltöltésére, illetve a számlák befizetésére. A portál szerint az alkalmazást hétfő reggel megnyitva először egy olyan üzenet fogadta az érintetteket, hogy délelőtt 10 órától lesz újra működőképes az MVM Next applikáció, tíz perccel a jelzett időpont előtt viszont már egy olyan értesítést lehetett látni, amely szerint az online ügyfélszolgálat ugyan újraindult, de a mobilalkalmazás egyelőre nem elérhető.

Most pedig már a következő tájékoztatás jelent meg: „A hétvégi karbantartási munkálatok, amelyeket online rendszereink fejlesztése és új funkciók bevezetése érdekében végzünk, a tervezettnél hosszabb időt vesznek igénybe. Ügyfeleink adatbiztonsága kiemelt fontosságú számunkra, ezért 2025. augusztus 18-án, hétfőn az online ügyfélszolgálat és az MVM Next mobilalkalmazás nem lesz elérhető. Ügyfeleinket személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint telefonon tudjuk fogadni.”