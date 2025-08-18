Emberi ürülék került a Balatonba

Balaton;szennyezés;fekália;

2025-08-18 14:01:00 CEST

Két nap alatt két szennyezés is történt.

Elsőfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Balatonon a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, miután egy medence tisztításakor keletkezett, emberi ürülékkel kevert víz kerülhetett a tóba - írta a Sonline.

A beszámoló szerint a vízügy vasárnap délután Balatonszemesen rendelte el az elsőfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget. A hatósági közlemény szerint a Lidó köz utca mellett lévő csapadékvíz elvezető árokba került emberi ürülékkel szennyezett, fekáliás víz, ami a Balatont is érinti. A szennyezés feltehetően egy medence tisztítása során kerülhetett az árokba, s onnan a Balatonba. „Igazgatóságunk a szennyezés kivizsgálásának idejére augusztus 17-én 16 órától első fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el. A Katasztrófavédelem munkatársaival és Balatonszemes község Polgármesterével közösen Pintér Csaba területi felügyelőnk helyszíni bejárást tartott, valamint kollégánk jelenleg is a helyszínen van” - tájékoztattak.

A lap felidézi, nem ez volt a közelmúltban az egyetlen szennyezett víz befolyás a Balatonba, egy nappal korábban ugyanis Balatonlellén a Jázminvirág utcában is szennyvíz szivárgott a tóba. A vízügy megfogalmazása szerint ismeretlen eredetű használtvíz bevezetést észleltek. A beszivárgott opális, szúrós szagú víz miatt ebben az esetben is elsőfokú kárelhárítási készültséget rendeltek el.