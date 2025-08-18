Lemondott a boszniai szerb miniszterelnök

lemondás;Bosznia-Hercegovina;Boszniai Szerb Köztársaság;

2025-08-18 15:03:00 CEST

A boszniai szövetségi ügyészség korábban Milorad Dodik mellett Radovan Viskovic ellen is eljárást indított.

Lemondott hétfőn tisztségéről Radovan Viskovic, a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke.

Az N1 regionális hírtelevízió közlése szerint Viskovic elmondta: a Szerb Köztársaság alkotmánya szerint a miniszterelnöknek mandátuma alatt joga van egyharmad részt átrendezni a kormányát anélkül, hogy új alakulna. „Sajnos a kormányunk már a legelején peches volt, két miniszter erkölcsi okokból lemondott közvetlenül a megválasztásuk után, később pedig egy másik minisztert kineveztek a minisztertanácsba” - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a Szerb Köztársaság elnökével és más szereplőkkel együtt döntés született egy új kormány megválasztásáról. Jelezte, marad a Milorad Dodik boszniai szerb elnök vezette Független Szociáldemokraták Párt (SNSD) tagja, és továbbra is támogatásáról biztosított, de - mint mondta - már más pozícióból.

A boszniai szövetségi ügyészség korábban Dodik és Nenad Stevandic boszniai szerb házelnök mellett Viskovic ellen is nyomozást indított, mert a vádak szerint veszélyeztették az ország alkotmányos rendjét. Korábban mindhármuk ellen elfogatóparancsot is kiadtak, mivel a nyomozás részeként megtagadták az idézést a kihallgatásra.

Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos berendezkedését a boszniai háborút lezáró, 1995-ös daytoni békemegállapodás határozza meg. Ennek értelmében az ország két részből áll, a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból.