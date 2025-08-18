Az ukrán külügyminiszter felvilágosította Szijjártó Pétert, hogy oroszok kezdték a háborút, szóval inkább a moszkvai haverjainak panaszkodjon

Oroszország;Ukrajna;Szijjártó Péter;kőolaj;Andrij Szibiha;

2025-08-18 13:10:00 CEST

Andrij Szibiha leszögezte, évek óta mondják Magyarországnak, hogy Oroszország megbízhatatlan partner. A Mol kérdésünkre közölte, a műszaki helyreállítás folyamatban van, utána újraindulnak a szállítások.

„Oroszország, és nem Ukrajna az, amely elkezdte ezt a háborút, és nem is hajlandó befejezni azt” – üzente az ukrán külügyminiszter Szijjártó Péternek.

Andrij Szibiha az X-en közzétett bejegyzésében arra reagált, hogy a magyar külgazdasági és külügyminiszter közölte, Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, aminek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. „Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan!” – jelentette ki Szijjártó Péter, megjegyezve, „Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni” Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák. Ezért újra hangsúlyozta, hogy ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá és ki akarunk maradni belőle. „Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában” – visszhangozta ezután az Orbán Viktor által korábban megfogalmazott fenyegetőzést.

Andrij Szibiha most leszögezte, évek óta mondják Magyarországnak, hogy a Kreml megbízhatatlan partner, ennek ellenére Magyarország minden erőfeszítést megtett, hogy fenntartsa függőségét Oroszországtól, még a teljes körű háború kezdete után is.

„Mos már a panaszaidat – és a fenyegetéseidet – elküldheted a moszkvai barátaidnak” – zárta bejegyzését az ukrán külügyminiszter.

Hat napja, augusztus 12-én Ukrajna a Barátság kőolajvezetéknek az oroszországi Brjanszki területen fekvő szivattyúállomására mért csapást Unyecsa város mellett. Későbbi műholdfelvételek tanúsága szerint két szivattyú és egy kiszolgáló épület semmisült meg. Szivárgó információk szerint az ukránok HIMARS rakétákkal és drónokkal vágtak oda a határtól 60 kilométerre fekvő településen. 2025-ben ez már legalább a harmadik támadásuk volt.

A Barátság kőolajvezeték elleni támadásról megkérdeztük a Molt, amelytől a következő választ kaptuk: „A műszaki helyreállítás folyamatban van, amely után a nyersolajszállítások újraindulnak. A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.” Ukrán támadásról egyelőre csak Szijjártó Péter közléséből lehet tudni, később a szlovák vezeték-hálózat üzemeltetője, a Transpetrol jelentette be, hogy a Barátság kőolajvezetéken leállt a szállítás Szlovákia felé.